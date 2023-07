Tamponamento tra tre auto sulla A6: soccorsi mobilitati, disagi al traffico (FOTO)

Tamponamento tra tre automobili nel tardo pomeriggio odierno lungo l'autostrada A6, nel tratto compreso tra Savona e Altare, in direzione Torino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (la squadra 11 proveniente dalla centrale di Savona), la Croce Oro Mare-sezione Savona, la Croce Rossa di Vado Ligure, la Polizia Stradale e gli ausiliari del traffico.

Il conducente di uno dei veicoli incidentati, rimasto incastrato, una volta immobilizzato, è stato estratto dall'abitacolo, spinalizzato e consegnato alle cure dei sanitari.

Il bilancio dell'incidente è di due feriti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità è stata bloccata. La dinamica è ancora in via di ricostruzione.