Come ogni weekend estivo, primi disagi sulle arterie stradali liguri e in particolare lungo l'A10.

Autostrada dei Fiori segnala code per traffico intenso nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, in direzione del confine di Stato. Viabilità critica anche tra Finale Ligure e Feglino, direzione Savona, causa lavori.

Circolazione rallentata tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, sempre per traffico intenso. Lo segnala sul proprio sito Autostrade per l'Italia.