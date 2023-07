Crisi idrica ad Andora: tutti gli aggiornamenti

Ennesima giornata senza acqua per la località Rollo di Andora, la prima zona del Ponente di Andora a essere servita dall'acquedotto imperiese del Roja, da cui Rivieracqua però da molte settimane non fa giungere adeguati quantitativi di acqua per soddisfare la popolazione residente e i proprietari di seconde case.

Dopo uno stop idrico durato tutta la giornata, ieri sera alle 18, l'acqua è tornata a scorrere dai rubinetti, ma è durata poco, perché questa mattina, per motivi che Rivieracqua non ha comunicato, l’erogazione è stata nuovamente sospesa.

Situazione critica anche nella località Conna dove sta operando l’autobotte del gruppo comunale di Protezione Civile e in località Mezzacqua che subisce frequenti interruzioni del servizio.

Stante le continue interruzioni del servizio, la Protezione Civile di Andora, ieri a Rollo, ha posizionato una autobotte con acqua utilizzabile ai soli scopi igienico sanitari. Vista la situazione, il comune di Andora ha inoltre comunicato a Rivieracqua di aver preso e posizionato due cisterne d'acqua del gestore, chiedendogli di curarne l’approvvigionamento con regolarità stante i frequenti stop idrici.

Il sindaco di Andora, in costante contatto con la Prefettura, sottolinea comunque che le cisterne sono soluzioni tampone, buone per qualche ora e che non devono essere un pretesto per Rivieracqua per non fornire una soluzione duratura e idonea, che è quella di fornire regolarmente e in quantità adeguate l’acqua anche dall’acquedotto del Roja.

Nel corso dei mesi, L'Asl2, con il quale il Comune di Andora è da sempre in costante contatto, ha realizzato con regolarità, come da protocollo, gli esami sui punti di campionamento dell’acquedotto, non evidenziando fino ad ora alcuna anomalia. Alla luce dei ripetuti stop idrici di questi giorni e della mancanza di fornitura dal Roja, c’è stato, nei giorni scorsi, un ulteriore collaborativo confronto sui dati disponibili e l'Autorità sanitaria sta espletando nuovi prelievi analisi, di cui si attendono i risultati.

Dai primi di febbraio, infine, il comune di Andora ha messo a disposizione di Rivieracqua i locali ove il gestore ha stoccato 30 bancali di acqua pronti per la distribuzione. Già a marzo, Rivieracqua aveva comunicato al Comune criteri e modalità di un piano di distribuzione che non ha mai attuato.