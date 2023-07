Meteo: anticiclone sugli scudi, caldo afoso in attenuazione nel fine settimana

Alta pressione africana con ondata di calore da annale meteorologico da record su tutta Italia, in attenuazione nel prossimo fine settimana. I principali indici climatici concordano sul ripetersi in futuro di questi possibili scenari, a causa dell'azione del Nino, sulla circolazione atmosferica globale. Non è chiara invece la possibile durata temporale e l'intensità di dette ondate di calore e di afa in uno scenario di profondo cambiamento climatico.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 17 e domani martedì 18 luglio

Molto caldo ed afa in aumento sui settori di pianura nelle ore più calde del giorno, ove saranno possibili locali annuvolamenti cumuliformi, più intensi sui rilievi.Al mare un pò di ventilazione mitigherà il senso di afa.

Temperature in aumento le massime con punte di 35°C domani a Cuneo e minime oltre i 22°C. Al mare massime 31°C e minime di 24°C.

Venti deboli da Sud-Est in pianura, anche moderati a tratti da Sud-Est al mare.

Da mercoledì 19 luglio

Apice del caldo ed afa con annuvolamenti stratìformi il mattino, foschia al mare sinonimo del fenomeno conosciuto come "maccaja" sul settore costiero del ponente ligure . Nubi cumuliformi il pomeriggio anche su Piemonte, Possibili temporali serali venerdì.

Tendenza per il week-end

Possibili temporali pomeridiano-serali e attenuazione del caldo

