Spes, si riducono a due i candidati del Comune di Savona per un posto nel cda

Dopo le audizioni dei giorni scorsi , restano in due i candidati del Comune per il rinnovo del consiglio d'amministrazione di Spes, Società di promozione degli enti savonesi per l'Università. Le persone che avevano presentato la propria candidatura erano Michele Ferrando, Guido Lugani e Mario Tassinari. Il 5 luglio scorso ci sono state le audizioni pubbliche di Ferrando e Lugani, mentre Tassinari non si è presentato ai colloqui.

Il Comune ha poi trasmesso la rosa di candidati risultati idonei in seguito all'audizione all'assemblea dei soci di Spes che sceglierà i nuovi componenti del cda. l consiglio d'amministrazione uscente è composto dal presidente Francesco Sanguineti i consiglieri Vincenzo Bertino, Giulia Colangelo, Alessandra Magliotto e Gianluca Gandalini. I consiglieri sono espressione degli enti soci, la Camera di Commercio, la Provincia, il Comune di Savona e l'Università di Genova. Il cda decade con l'approvazione del bilancio 2022.