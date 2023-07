Ad Albenga ritorna “Con un gelato aiuti la prevenzione” con la Fondazione ANT Italia Onlus

Ritorna “Con un gelato aiuti la prevenzione”, l’iniziativa estiva di raccolta fondi della Fondazione ANT Italia Onlus Delegazione di Albenga. Un'iniziativa patrocinata dal Comune di Albenga con la quale, gustandosi un buon gelato, si può contribuire alla realizzazione dei progetti di prevenzione oncologica ANT.

Le gelaterie aderenti all’iniziativa (Crema Gelateria Artigianale in via Dalmazia dal 17 al 23 luglio; Gelatomania in viale Italia dal 24 al 30 luglio; Cioccogelato di piazza IV Novembre dal 31 luglio al 6 agosto; Caffè Opera Gelateria in piazza San Francesco dal 7 al 13 agosto; Festival des Glaces di viale Italia dal 14 al 20 agosto) al termine della settimana devolveranno un’offerta libera a sostegno dei Progetti di visite di prevenzione oncologica gratuite.

Non avendo personale specifico atto a gestire l’assistenza oncologica, la sede ingauna punta tutto sulle visite di prevenzione, in particolar modo melanoma, tiroide e seno, effettuate a cura degli oncologi ANT presso apposite strutture mediche, negli ultimi mesi le visite si sono potute realizzare grazie alla collaborazione del centro medico “Albenga salute” sito in Via Cavour ad Albenga.

"La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere il cancro ed è per questo che la fondazione ANT in questi ultimi anni ha dedicato particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio ed ai progetti di diagnosi precoce" spiegano gli organizzatore dell'iniziativa.

Il prossimo progetto oncologico sarà il “Progetto tiroide” che si realizzerà martedì 19 settembre

Trovando i punti vendita che esporranno la locandina “Settimana del gelato per Ant. Con un gelato regali un sorriso” si potrà così sostenere la Delegazione ANT di Albenga nella realizzazione dei progetti oncologici gratuiti.