Chiusa la tornata dei rinnovi in Liguria: Gianluca Boeri confermato presidente regionale di Coldiretti

Un’elezione ancora una volta unanime quella che nel pomeriggio di ieri ha visto l’Assemblea di Coldiretti Liguria confermare senza riserve Gianluca Boeri come Presidente regionale dell’Organizzazione anche per il quinquennio 2023-2028.

Classe 1983, Gianluca Boeri è un giovane imprenditore floricolo di Taggia (in provincia di Imperia) che ha iniziato il proprio percorso all’interno della Coldiretti tra le fila del Movimento Giovani Impresa, in qualità di Delegato della provincia di Imperia, circa una quindicina di anni fa, distinguendosi nel tempo per la propria professionalità e per la passione per il suo lavoro e per le sorti dell’intero settore agricolo e ittico liguri. Tutte qualità che, nel 2018, hanno portato a una sua meritata elezione alla guida di Coldiretti Liguria, oggi confermata in maniera unanime.

“La conferma di Gianluca Boeri come Presidente della nostra Federazione regionale – spiega Bruno Rivarossa, Delegato Confederale – ribadisce l’impegno intrapreso dalla dirigenza negli ultimi cinque anni, che siamo certi farà da base a un futuro fatto di altrettanto impegno e collaborazione. Collaborazione che è un elemento fondamentale per tutti i comparti dell’agroalimentare, soprattutto in regioni come la nostra Liguria, dove fare agricoltura non è affatto semplice. Le nostre imprese operano in un territorio tanto straordinario quanto difficile: una lingua di terra racchiusa tra monti e mare, tra boschi e costa, spesso in superfici non particolarmente ampie, ma che vedono comunque ogni singolo territorio votato verso una propria particolare vocazione agricola”. Dal florovivaismo alla viticoltura, dall’olivicoltura all’orticoltura, dalla zootecnia alla pesca e all’agriturismo: una varietà in grado di rispecchiare appieno tutta la diversità di territori presenti in Liguria.

“Sono onorato della fiducia che ancora una volta l’Assemblea e tutti i suoi membri hanno riposto in me – commenta Gianluca Boeri, neo-eletto Presidente di Coldiretti Liguria – e sono pronto ad assumermi nuovamente questa grande responsabilità con tutto l’entusiasmo, la determinazione e la propositività che hanno contraddistinto questi ultimi 5 anni. Sono sicuro che, lavorando come una squadra, riusciremo a portare avanti ancora una volta tutte le progettualità che abbiamo in mente, per dar voce alle necessità reali dei nostri territori e rilanciare al meglio il mondo dell’agricoltura e della pesca della nostra Liguria, dando ai singoli comparti il ruolo che spetta loro di diritto all’interno del panorama economico nazionale e internazionale. Da oggi si apre un nuovo capitolo, in cui tutti noi siamo chiamati ancora una volta a dar voce a tutti i nostri settori. Da questo momento in poi dovremo rimboccarci nuovamente le maniche e analizzare insieme quelle che sono le diverse problematiche dei singoli comparti, mettendo in campo le azioni necessarie a garantire sia dignità e futuro alle imprese attive che prospettive e sostenibilità economica alle nuove generazioni che scelgono oggi di abbracciare per la prima volta questo straordinario mestiere”.

Il neo-eletto Presidente di Coldiretti Liguria

Gianluca Boeri nasce a Taggia nel 1983. Laureato in Florovivaismo, gestione aree verdi e difesa integrata delle colture, è titolare dell’omonima azienda florovivaistica taggiasca, specializzata nella coltivazione di fiori recisi e che vanta ad oggi circa 4 ettari di coltivazioni protette destinate a varie tipologie di fronde verdi, oltre a circa 1,5 ettari di superficie con più di 100mila piante di ranuncolo e 3000 piante di Peonia erbacea da reciso. Il suo percorso all’interno della Federazione regionale ligure della Coldiretti è iniziato con la delega provinciale Giovani Impresa, proseguendo poi a partire dal 2015 con l’incarico di Vicepresidente di Coldiretti Imperia, all’interno della provincia dove si concentra la maggiore produzione floricola di fiore reciso e fronde ornamentali della Liguria. Il tutto è culminato nel 2018 con la prima elezione a Presidente regionale dell’Organizzazione – carica confermata ieri anche per il quinquennio 2023-2028 – e con la nomina a membro della consulta florovivaistica nazionale di Coldiretti. Da febbraio 2023 Gianluca Boeri è, inoltre, stato confermato anche Vicepresidente del COPA-COGECA – unione delle due grandi organizzazioni ombrello agricolo COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole convenzionali) e COGECA (Confederazione Generale delle Cooperative Agricole convenzionali) – per il secondo mandato consecutivo.