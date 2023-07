Capelli lisci e senza crespo con il trattamento cheratina Jean Paul Mynè

Genetica, umidità, acconciatura eccessiva e danni strutturali ai capelli sono alcuni dei fattori che, da soli o combinati, possono causare capelli crespi. Indipendentemente dalla causa, occorre una soluzione per domare i capelli e lisciarli. Il trattamento cheratina Jean Paul Mynè è la soluzione professionale al problema.

Questo rivoluzionario trattamento per capelli è stato progettato per domare i capelli ribelli con una trasformazione dal loro interno che li lascia setosi, lucidi e senza crespo per mesi e mesi. Grazie alla sua formula innovativa e alla tecnologia avanzata, il suo trattamento alla cheratina agisce dall'interno, nutrendo e rafforzando i capelli, eliminando l'effetto crespo e riducendo il volume. Ciocche danneggiate vengono riparati e capelli ricci indisciplinati vengono disciplinati.

Se volete dire basta a capelli ribelli, scoprite di più sul trattamento cheratina professionale Jean Paul Mynè e provatelo per avere capelli da favola.

Cos’è la cheratina e qual è la sua funzione nei trattamenti per capelli

La cheratina è una proteina fibrosa che si trova naturalmente nei capelli e nelle unghie per dare struttura, forza e texture. È presente anche nella pelle. Nei capelli, la cheratina forma una sorta di rivestimento protettivo che li rende resistenti e flessibili. L'esposizione al sole, l'utilizzo di prodotti per capelli aggressivi e il calore degli strumenti per lo styling sono fattori che possono danneggiare la cheratina e ridurne la sua efficacia protettiva, con conseguente secchezza, fragilità e tendenza al crespo dei capelli. A sfavore della cheratina gioca anche il passare del tempo in quanto la sua produzione da parte del corpo umano si riduce proprio con il passare del tempo.

I trattamenti cheratina sono progettati per riparare e ristabilire la cheratina danneggiata nei capelli e reintegrarne la quantità diminuita per i normali processi naturali a cui il corpo e i capelli vanno incontro in maniera da ridare vitalità e lucentezza a capelli secchi e sfibrati.

Durante il trattamento, una soluzione di cheratina viene applicata sui capelli e successivamente sigillata con l'aiuto di un ferro o di una piastra calda in maniera che la cheratina penetri nel fusto del capello, lo rinforzi dall'interno e crei una barriera protettiva che previene l'effetto crespo.

I vantaggi dell’applicazione del trattamento cheratina Jean Paul Mynè

Il trattamento alla cheratina di Jean Paul Mynè offre numerosi vantaggi per chi desidera capelli lisci, setosi e senza crespo. Ecco i principali benefici:

Riduzione del crespo e del volume

Il crespo dei capelli può essere causato dalla mancanza di idratazione, dal danneggiamento della cheratina o dalla struttura naturale dei capelli. Questo trattamento cheratina professionale Paul Mynè aiuta a ridurre il crespo, rendendo i capelli più lisci e facili da gestire; inoltre riduce anche il volume dei capelli, creando un aspetto più ordinato.

Riparazione dei capelli danneggiati

L’uso frequente di strumenti per lo styling caldi, l'esposizione al sole, i prodotti chimici aggressivi e le tinture per capelli possono danneggiare seriamente la struttura del capello. Il trattamento alla cheratina di Jean Paul Mynè aiuta a riparare i capelli danneggiati, penetrando nel fusto del capello e ripristinando la cheratina danneggiata. Come conseguenza i capelli sono più sani, più forti e più resistenti ai danni futuri.

Idratazione intensa

Il trattamento cheratina Jean Paul Mynè fornisce un'idratazione intensa ai capelli, grazie alla sua formula arricchita con ingredienti nutrienti che rende i capelli morbidi, lucenti e setosi al tatto.

I diversi trattamenti cheratina Jean Paul Mynè

Per rispondere alle esigenze di tutti i capelli, diversi le linee di trattamenti alla cheratina Jean Paul Mynè Keratin Plus , ognuno con le sue peculiarità per rispondere ad esigenze specifiche

Keratin Plus

Keratin Plus Empower

Keratin Plus Sound Wave

Keratin Plus Color

Keratin Plus Adamantium

Keratin Plus Infinity

Keratin Plus Infinity Ice

Keratin Plus

Utilizzo dei prodotti alla cheratina

Per la loro straordinaria efficacia e versatilità, tutti i prodotti Jean Paul Mynè sono amatissimi dai professionisti dei capelli. La loro facilità d’uso li rende dei prodotti che possono essere usati anche a casa con risultati pari a quelli ottenuti nei saloni dei parrucchieri.

Dove acquistare i prodotti alla cheratina Jean Paul Mynè

Le linee di trattamenti alla cheratina comprendono maschera ristrutturante, shampoo, balsamo curl definer e crema lisciante alla cheratina. Il loro utilizzo complementare massimizza i loro risultati per capelli sani e belli. Che tu sia un parrucchiere professionista e voglia garantire risultati straordinari e soddisfacenti ai tuoi clienti o che tu voglia inserirli nella tua haircare routine, acquistarli è semplice: si può ricorrere al classico canale di vendita offline presso rivenditori autorizzati - saloni di bellezza e parrucchieri professionisti o rivenditori di prodotti cosmetici per capelli - o al canale di vendita online, sempre presso rivenditori autorizzati del brand come Ferrashop che ti consentono di acquistare comodamente i prodotti di cui hai bisogno.

