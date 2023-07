Savona, in autobus con il serpente sotto lo sguardo attonito dei passeggeri

Siamo abituati a vedere cani sui bus, anche qualche gatto nel trasportino che il padrone porta dal veterinario, ma un uomo con un serpente che viaggia tranquillamente su un mezzo di Tpl è sicuramente un evento raro se non unico. A raccontare la vicenda è una savonese, A.D, che alcuni giorni fa, poco prima delle 18, ha preso il 3 a Villapiana in direzione centro.

"All'altezza di via San Lorenzo sono saliti due ragazzi e ho visto alcuni passeggeri fare una faccia strana, qualcuno allontanarsi un po' dal ragazzo – spiega A.D. - Pensavo che fosse una reazione eccessiva perché il ragazzo aveva molti tatuaggi ma poi, guardando bene, ho visto che attorno al braccio aveva un serpente, sembrava un pitone. So che è innocuo ma mi chiedo se se sia possibile andare in giro con un serpente. So che sono animali esotici e devono avere un certificato". Il serpente, con il suo proprietario, sembrano avere gradito il servizio di trasporto pubblico locale. Infatti, nel viaggio di ritorno a Villapiana, la donna ha incontrato la stessa coppia.

"Dopo aver fatto delle commissioni ho ripreso il 3 in piazza Mameli, direzione piazza Brennero – conclude A.D. - e ho visto nuovamente salire il ragazzo, sempre con il serpente, completamente a suo agio. C'erano dei bambini che indicavano l'uomo al papà e altri passeggeri che guardavano stupiti. Poi non ho più visto quella coppia, non so se fossero persone di fuori o del quartiere".