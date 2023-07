Nasce il Circolo dei Giovani Democratici della Valbormida

Si è riunito oggi in nuovo circolo dei Giovani Democratici della Valbormida, un nuovo punto di riferimento per le nuove generazioni dell’entroterra savonese.

“Il nostro territorio vede ogni anno perdere tantissimi giovani che non hanno la possibilità di costruirsi qua un futuro e non avranno neanche le condizioni per tornare, per questo motivo abbiamo voluto iniziare questo percorso per portare avanti le istanze della nostra generazione all’interno delle istituzioni” ha dichiarato Fabio Marchisio, scelto oggi come coordinatore del circolo.

“Siamo molto contenti per la nascita di questo nuovo circolo, dopo il Ponente anche la Valbormida torna ad avere un circolo attivo che sono sicuro sarà subito al lavoro per il bene dei giovani valbormidesi. Continuiamo così il nostro progetto di coesione territoriale con la volontà di tornare a rappresentare tutti i territori della nostra provincia, soprattutto quelli che vivono maggiori difficoltà come l'entroterra” ha aggiunto Lorenzo Sibilla, vicesegretario provinciale di Savona.

I Giovani Democratici della Valbormida sono già al lavoro per la prima iniziativa pubblica che si svolgerà all’inizio di settembre.