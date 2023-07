Finale, a "Un Libro per l'Estate" Gian Andrea Cerone presenta "Il trattamento del silenzio"

Genere "noir" protagonista stasera, 25 luglio, del nuovo incontro per la rassegna letteraria dell'Associazione CentoFiori "Un Libro per l'Estate", a Finale Ligure in piazza San Giovanni Battista, a partire dalle ore 21.

Protagonista della serata, moderata da Caterina Malavenda, sarà l'autore savonese ma oramai milanese d'adozione Gian Andrea Cerone che presenterà il suo romanzo "Il trattamento del silenzio".

C'è più ombra che luce a Milano nel mese di novembre. Non sono giorni facili per le donne e gli uomini della UACV, l'Unità di Analisi del Crimine Violento, che saranno travolti da otto incredibili giornate intrise di sangue e crudeltà. Cosa lega i cadaveri, orribilmente seviziati, di due noti collezionisti d'arte, alla sparizione di un libro esoterico che custodisce un antico segreto? Quale insano istinto scatena proprio ora la follia di un maniaco tra i corridoi universitari alla ricerca di giovani prede femminili?

Le vicende personali del solido commissario Mandelli, nell'inusuale veste di studente fuori corso dall'animo inquieto, e quelle del fascinoso e irruento ispettore Casalegno si intrecciano alle trame serrate della caccia a cui partecipano tutti i protagonisti della squadra, aiutati per l'occasione da un'energica poliziotta valtellinese e da un brillante maggiore dei carabinieri.

Lungo le strade di una Milano fradicia di pioggia e di corruzione, il lettore viene trascinato in un vortice di inganni e colpi di scena, senza trovare, fino all'ultima riga, una certezza alla quale aggrapparsi.