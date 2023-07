L'organizzazione matrimonio cattolico ha delle regole precise e molte persone per unire la parte simbolica religiosa con la parte anche del ricevimento e del divertimento optano per un matrimonio religioso all'aperto che diventa una sorta di Trend Union, tra tradizione e modernità.

Ormai non è una novità così grande perché molte coppie lo scelgono anche fuori dall'Italia e magari vengono qui per trovare dei posti meravigliosi dove sposarsi all'aperto, anche perché è una scelta molto elegante e in genere è anche ben vista dagli invitati che saranno felici di godersi non solo la cerimonia, ma anche un bel panorama.

Un'altra riflessione da fare rispetto al matrimonio cattolico è che se comunque ci stanno centinaia di coppie che ormai si sposano con rito civile però la tradizione di questo matrimonio è ancora molto stabile nel senso che ci sono molte persone che optano per un matrimonio religioso davanti a un ministro di cultura cattolica che ha effetti civili per la legge italiana

Partendo dalla parte della cerimonia servirà un certificato di battesimo, di cresima e di Stato ecclesiastico oltre ai vari documenti classici come quello di identità o codice fiscale, e stato di famiglia.

A prescindere dal tipo di matrimonio che si vuole organizzare e muoversi in anticipo è sempre una grande idea, e quindi prima regola è stabilire una data che vada bene ai due membri della coppia naturalmente, e possibilmente anche ai membri più importanti delle due famiglie implicate che giustamente non vorrebbero perdersi questo matrimonio.

Sia se si organizza un matrimonio cattolico e sia se si organizza un matrimonio con rito civile molte persone per quanto riguarda la parte del ricevimento decidono di affidarsi alle consulenze di una wedding planner che si occuperà in tutti gli aspetti organizzativi che riguardano per esempio la scelta e la gestione dei fornitori, come la scelta della location, e anche la scelta dell’ impresa di catering che dovrebbe occuparsene da parte del buffet che è sempre la parte che tutti guardiamo in un ricevimento che riguarda un matrimonio, e non solo aggiungeremmo.

Farsi aiutare da una wedding planner per organizzazione di un matrimonio cattolico può essere una buona idea

In ogni caso può essere una buona idea quella di affidarsi ad una wedding planner e soprattutto se poi i due membri della coppia hanno molti impegni all'interno della loro vita professionale e personale e sarebbe per loro molto faticoso doversi occupare di tutti gli aspetti del matrimonio, o burocrazia inclusa.

L'ideale sarebbe non delegare completamente ma collaborare e quindi far presente alla professionista in questione che ed essi hanno rispetto allo Stile del matrimonio che i due membri della coppia sognano in modo che poi la professionista in questione sappia come muoversi da questo punto di vista.

Così come a parte comunicare la data come dicevamo all'inizio bisogna anche comunicare il budget che si ha a disposizione in modo da poterlo poi gestire pagando tutto quello che c'è da pagare per quanto riguarda i fornitori, e per quanto riguarda la location nel buffet.