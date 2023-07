Samsung windfree: uno dei migliori condizionatori

Questa è la stagione dell’anno in cui tutti ci chiediamo per quale motivo non abbiamo ancora acquistato un condizionatore come si deve. Partiamo tutti con gli ottimi propositi di resistere all’afa estiva, ma quando poi questa arriva ci rendiamo conto che per sopravviverle veramente e per dormire come si deve occorre necessariamente dotarsi di un dispositivo per l’aria condizionata. Tra i migliori in circolazione c’è senza ombra di dubbio Samsung windfree.

Caratteristiche

Samsung windfee, che potete trovare al link https://www.zetaidraulica.it/condizionatori/windfree-avant-samsung-condizionatore-dual-split-900012000-btu-inverter-wifi-r32-aj040txj2kg-a-plus-plus-plus.html, è un ottimo climatizzatore a pompa di calore, dotato anche della funzione deumidificatore. Estremamente silenzioso, il condizionatore Samsung Windfree è anche bellissimo da vedere in quanto presenta linee morbide e armoniose.

È facile da installare, grazie al sistema Easy Filter Plus, che filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell’aria permettendoci di respirare aria di qualità migliore. A disposizione degli utenti c’è anche l’App SmartThings che consente di gestire il condizionatore direttamente dallo smartphone e di renderlo compatibile con gli assistenti vocali, come Alexa, Google e Bixby.

Possiede anche un'altra interessante funzione: la Artificial Intelligence che analizza e apprende le nostre abitudini replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d’utilizzo.

Grazie alla velocità dell’aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, permette di ottenere il massimo del comfort senza getti d’aria diretti perché diffonde l’aria in modo omogeneo rendendo questo climatizzatore ideale per qualsiasi luogo, anche in presenza di bambini.

Buone notizie ci sono anche per chi vuole installarlo nella propria camera da letto grazie a Good Sleep, una funzione che fa sì che si possa tenere il condizionatore acceso di notte ma senza avvertire alcun rumore.

Perché è uno dei migliori

Samsung windfree è uno dei migliori condizionatori in circolazione perché presenta diversi punti di forza. Uno di questi, per esempio, è la funzione Artificial Intelligence che permette al dispositivo di adattarsi alle abitudini dell’utente tanto da suggerire la modalità che più si uniforma alle sue preferenze.

C’è poi il Wi-Fi integrato che ne consente il controllo remoto tramite l’app SmartThings. Inoltre, non costa nemmeno troppo in bolletta: la nuova generazione di Dual split WindFree Avant raggiunge un ottima efficienza energetica A+++/ A++, garantendo consumi ridotti sia in raffrescamento sia in riscaldamento. Ad ogni modo, è possibile persino monitorare i consumi in maniera semplice e intuitiva.

Tale dispositivo è particolarmente comodo nella vita di tutti i giorni perché dà la possibilità di fare una programmazione settimanale e perché si accende o spegne automaticamente per risparmiare energia.

È tra le altre cose presente un sensore in grado di rilevare la presenza di persone all’interno dell’ambiente spegnendo e accendendo l’unità in maniera automatica.

Se non siete ancora convinti che sia uno dei migliori condizionatori sul mercato, sappiate che con questo prodotto si può usufruire dell'ecobonus 2023. Insomma, se siete alla ricerca di un condizionatore di ottima qualità e performante, Samsung windfree è uno di quelli da prendere in considerazione. Per saperne di più vi invitiamo a visionare il sito di Zeta Idraulica dove potete trovare tutte le informazioni del caso.