Crisi idrica, la richiesta di Taboga (Assoutenti) alla Camera di Commercio: "Un tavolo di confronto per fare il punto sulla situazione d'emergenza"

"Constatata la particolare attenzione che desta il sistema acquedottistico del ponente ligure allo stato attuale e per quello che riguarda le prospettive future, il sottoscritto Gian Luigi Taboga in qualità di rappresentante degli utenti/consumatori presso la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria ( Savona - Imperia -La Spezia ) ha rivolto alla Presidenza della Camera stessa la richiesta di un tavolo di confronto di tutte le componenti economiche e sociali ivi rappresentate per fare il punto su una situazione di emergenza che riguarda interessi generali e diffusi della massima importanza".