Torna a Feglino la "Sagra della Lumassina", tra sapori e tradizioni liguri e divertimento

Come sempre, grande importanza all'enogastronomia con un menu vario, gustoso e all'insegna della tipicità locale. Non solo, quindi, spazio alla saporita carne alla griglia accompagnata da patatine fritte per gli amanti dei più classici "piatti da sagra". Le pietanze proposte hanno un forte legame con la tradizione culinaria ligure: dai primi piatti, sui quali non mancherà nella scelta il tipico pesto, alle dolci "bugie", passando per prelibatezze come il condiglione, i focaccini e la farinata. Solo per la serata di lunedì si potranno poi provare le stuzzicanti acciughe fritte.