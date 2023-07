I Lùnapop hanno dedicato una canzone indimenticabile a questa icona intramontabile dell’italianità: la Vespa Special 50 è conosciuta in tutto il mondo come un simbolo di libertà e spensieratezza. Tuttavia, è complicato definire con precisione il valore di un mezzo d’epoca come la Vespa Special 50: accessori e ricambi possono essere difficili da trovare per chi è appassionato di scooter o desidera comprare, ma anche vendere, questo storico cinquantino.

Ma quanto può costare una Vespa Special 50 in perfette condizioni?

Vespa Special 50: la storia di un mito

La Vespa Special 50 è una vera icona italiana nel mondo dei veicoli a due ruote. La sua storia risale al secolo scorso e racconta la nascita dello scooter che ha fatto breccia nel cuore dei più appassionati (e non solo).

La Piaggio ha presentato per la prima volta la Vespa Special 50 nel 1969 al Salone del Ciclo e Motociclo, in occasione della Fiera Campionaria di Milano, 23 anni dopo il primo esemplare di Vespa ideato da Corradino d’Ascanio.

La produzione dello scooter avveniva nello stabilimento storico di Pontedera e continuò fino al 1982: nel corso degli anni la Vespa Special 50 subì diverse modifiche e miglioramenti, pur mantenendo invariato il fascino che la contraddistingue ancora oggi.

Il modello Special 50 si affermò da subito come uno dei prodotti più venduti di casa Piaggio, anche grazie alla creazione dello storico slogan “Chi Vespa mangia le mele (chi non Vespa no)”. Il suo design unico e le sue caratteristiche distintive, come il fanale anteriore rettangolare e la scritta obliqua sullo sterzo, la resero presto il cinquantino più desiderato dai giovani degli anni ‘70.

Il valore di una Vespa Special 50 in perfette condizioni

La storia della Vespa Special 50 e il suo design intramontabile la rendono ancora oggi l’oggetto del desiderio di innumerevoli appassionati e collezionisti di veicoli d’epoca . Ad oggi, il valore di una Vespa Special 50 può variare in base a diversi fattori.

Tra gli elementi che influenzano maggiormente il prezzo di questo modello d’epoca vi sono:

lo stato di conservazione , che dipende da come è stato trattato lo scooter nel corso degli anni;

l’ anno di produzione , che può andare dal 1969 al 1982;

il chilometraggio ;

la domanda di mercato .

Il valore di una Vespa Special 50 in buone condizioni può variare indicativamente tra i €1.800 e i €3.900. Tuttavia, trattandosi nella maggior parte dei casi di compravendite tra privati, possono sussistere trattative o regolazioni del prezzo in base a svariati altri fattori.

Se si possiede già una Vespa Special 50, è possibile affidarsi a esperti del settore, come rivenditori specializzati o appassionati cultori, per ottenere una valutazione precisa che consideri tutte le possibili variabili.

Esistono inoltre modelli rari e prodotti in edizioni limitate o uniche , con colorazioni speciali o con grafiche personalizzate. In questi casi, data la rarità di tali modelli, il prezzo cresce e la domanda è ancora più elevata.

In conclusione, per farsi un’idea del valore della propria Vespa Special 50, o di quella che si vorrebbe comprare, è utile chiedere un parere a professionisti ed esperti del settore.

