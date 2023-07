"Abitare per vivere", presentata a Savona la proposta nazionale dei Giovani Democratici

Si è svolta oggi la presentazione della proposta nazionale “Abitare per vivere”, nata dalla discussione della piattaforma nazionale Nuovi Orizzonti che sostiene la candidatura a Segretario Nazionale dei Giovani Democratici di Tommaso Sasso.

“In una situazione in cui le città italiane sono tra le prime in Europa per costo dell’affitto, rispetto allo stipendio, non possiamo che essere in prima linea in una battaglia per un vero diritto all’abitare – ha commentato il candidato alla segreteria nazionale dei GD, Tommaso Sasso – i giovani italiani, in media, lasciano la casa della famiglia a 30 anni, contro la media europea di 26 anni, per questo motivo abbiamo lanciato nei mesi scorsi una proposta ambiziosa e d’avanguardia”.

“Anche nella nostra provincia viviamo direttamente questa problematica, tanti nostri coetanei sono obbligati ogni anno a trasferirsi in altre città per potere proseguire i propri percorsi di vita – ha aggiunto Andrea Ferrari, Segretario provinciale dei Giovani Democratici – per questo, siamo grati alla piattaforma di Nuovi Orizzonti, che raccoglie un forte consenso nella nostra provincia, per aver voluto portare anche nel dibattito pubblico e nelle istituzioni della nostra città un tema decisivo per la nostra generazione”.

“Vista l’importanza porteremo la tematica anche in Consiglio Comunale con un Ordine del Giorno che abbiamo presentato come maggioranza comunale, sembra un problema lontano ma che vivono principalmente le famiglie delle città come la nostra, per questo ci è sembrato giusto portare la discussione anche nella sede amministrativa” ha concluso Luca Burlando, Consigliere Comunale di Savona.