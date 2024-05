Odori maleodoranti a Vado, il Commissario Gatto: "Non è in corso una fuga di gas e non hanno rilevato tossicità in ambiente"

Non è in corso una fuga di gas e non è stata rilevata una tossicità. Questi gli elementi per i quali il commissario straordinario del Comune di Vado Maurizio Gatto sui forti odori maleodoranti segnalati a Vado Ligure da settimane.

Non sono mancati i controlli e i sopralluoghi effettuati nel pozzetto presente nella zona del pallone geodetico del basket di via Petrarca nei pressi del torrente Segno.

"In merito al problema di odori molesti (tipo gas domestico) che da tempo interessa il territorio comunale, il Comune di Vado Ligure si è da subito attivato per svolgere tutte le possibili verifiche coinvolgendo gli Enti e i soggetti a vario titolo preposti (Vigili del Fuoco, ARPAL, Italgas). Ad oggi, nonostante le verifiche condotte anche presso gli insediamenti industriali e a fronte di numerosi (oltre venti) interventi dei Vigili del Fuoco, non è stato possibile determinare con certezza l’origine e la natura del fenomeno - spiega il Commissario - I suddetti organi tecnici intervenuti hanno tuttavia potuto accertare che non è in corso alcuna fuga di gas da cui possano scaturire pericoli di esplosione o incendio. A seguito degli interventi degli Enti preposti ed in particolare, in occasione dell’intervento effettuato nella serata dell’8 maggio 2024, le rilevazioni compiute, con apposita strumentazione, nei punti di significativa percezione del fenomeno, da parte dei tecnici di Vigili del Fuoco e ARPAL intervenuti, non hanno rilevato tossicità in 'aria ambiente'".

"Persiste tuttavia il significativo disagio olfattivo che si manifesta con carattere intermittente nel territorio comunale, per la risoluzione del quale proseguono le attività di verifica e controllo da parte di tutti i soggetti competenti. Il Comune si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti in merito alle attività in corso" conclude Maurizi Gatto.