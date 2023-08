Quiliano, il Consiglio comunale approva la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento del bilancio

Lo scorso 31 luglio si è tenuto il Consiglio comunale di Quiliano. Durante la seduta è stata approvata la verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché l’adozione della variazione di assestamento generale del bilancio.

"Si tratta di una tappa fondamentale nel corso dell’esercizio finanziario corrente, in quanto si effettuano i monitoraggi sull'attività amministrativa e finanziaria degli uffici e dei servizi comunali e si compiono, dove dovesse risultare necessario, i relativi interventi a tutela dell’ente", spiega il sindaco Nicola Isetta.

"Dal punto di vista della spesa per investimenti, tutte le risorse sono concentrate prevalentemente sul completamento delle opere alluvionali e post alluvionali e sull’avvio dei progetti PNRR scuole e Rio Santo. Per quanto riguarda la variazione sono stati previsti stanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria sia del campo sportivo 'Picasso', sia dell’asilo nido comunale. E’ stato inoltre approvato l’aggiornamento al programma triennale 2023/2024/2025 per le opere pubbliche", sottolinea il primo cittadino.

Gli interventi finanziati riguardano in sintesi: un milione di euro per il ripristino della briglia in dissesto lungo il torrente Quazzola in località Cà Nova; 100mila euro per il rifacimento definitivo della viabilità in località Vaccamorta; 250mila euro per il rinnovamento definitivo delle briglie in dissesto lungo il torrente Quiliano; 159.411,30 euro per il completamento del ripristino danni lungo via Tecci tra le località Cà nova e Abrami; 100mila euro per il restauro della rete di regimazione delle acque meteoriche lungo via Tecci a valle della località Abrami.

"Nella stessa seduta consigliare sono stati approvati due regolamenti: Regolamento di trasporto scolastico pedestre “Pedibus” e Regolamento interventi per emergenza abitativa. Il Regolamento “pedibus” offre un servizio a integrazione e in sostituzione ove possibile del servizio veicolare di trasporto scolastico, con la collaborazione delle associazioni di volontariato locali, in particolare la sezione Alpini, gruppo Vado-Quiliano. Il servizio “Pedibus” è istituito per permettere alle bambine e ai bambini iscritti alle scuole primarie di Quiliano, un più sicuro, ecologico, salutare modo di andare e tornare da scuola. Ad oggi è attivo solo per agli alunni della scuola primaria di Valleggia “Peressi”. Un particolare ringraziamento va rivolta alla Sezione Alpini (Gruppo Vado L. – Quiliano) e in particolare a tutti i Volontari che per tutto l’anno scolastico, svolgono servizio in modo continuativo, responsabile e fortemente educativo per le nostre bimbe e bimbi. Il secondo regolamento definisce le regole per la gestione di progetti abitativi temporanei a favore di cittadini che si trovano ad affrontare una grave ed accertata problematica abitativa, dovuta ad una condizione socio – economica tale da non consentire in alcun modo soluzioni autonome di reperimento di alloggi", aggiunge il sindaco.

"Inoltre è stata deliberata l’approvazione dello schema di convenzione trasmesso dalla Società Vernazza Autogru s.r.l. quale proroga, per la durata di mesi 12, per l’utilizzo temporaneo delle aree di sua proprietà acquisite da Tirreno Power. Considerando la necessità di favorire il miglioramento della qualità del tessuto edificato, in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio, già nella seduta di Consiglio Comunale del 14 Marzo 2023 è stato adottato un Ambito di Rigenerazione Urbana il cui iter, pur essendo in fase avanzata è ancora in corso. Il Consiglio ha votato il proprio assenso, all'approvazione in sede di conferenza dei servizi per la localizzazione ed approvazione del progetto di un impianto per telefonia mobile presso un’area situata in Località Forte Teggia raggiungibile dalla strada esistente di Via Verne. L’istanza è stata presentata dalla società TIM-INWIT secondo il d.lgs. 259/2003 che prevede per la realizzazione di questo tipo di infrastrutture la 'dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori'", conclude Isetta.