Varazze, auto spaccate per tentare di rubare all'interno: i danneggiamenti in via Nocelli

Avrebbe spaccato 3 auto e danneggiato altre due in via Nocelli a Varazze dandosi poi alla fuga.
Nella notte tra venerdì e sabato un uomo infatti ha tentato di rubare all'interno dei mezzi parcheggiato nell'Aurelia Bis varazzina.
L'uomo sarebbe poi stato fermato a bordo di uno scooter mentre si allontanava. E' stato individuato e denunciato dai carabinieri ma non aveva con sè la refurtiva.
A Celle nel pomeriggio del 14 agosto nei pressi di Capo Torre sono stati portati via da un'auto delle valige con vestiti, borse e altri beni e uno zaino con una macchina fotografica.
I proprietari che hanno lanciato l'allarme sui social hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri.