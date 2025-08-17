Varazze, auto spaccate per tentare di rubare all'interno: i danneggiamenti in via Nocelli

Avrebbe spaccato 3 auto e danneggiato altre due in via Nocelli a Varazze dandosi poi alla fuga.

Nella notte tra venerdì e sabato un uomo infatti ha tentato di rubare all'interno dei mezzi parcheggiato nell'Aurelia Bis varazzina.

L'uomo sarebbe poi stato fermato a bordo di uno scooter mentre si allontanava. E' stato individuato e denunciato dai carabinieri ma non aveva con sè la refurtiva.

A Celle nel pomeriggio del 14 agosto nei pressi di Capo Torre sono stati portati via da un'auto delle valige con vestiti, borse e altri beni e uno zaino con una macchina fotografica.

I proprietari che hanno lanciato l'allarme sui social hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri.