Savona, nuovamente operativo il semaforo della caserma dei vigili del fuoco

E' stato riattivato il semaforo a chiamata di fronte alla sede del comando provinciale dei vigili del fuoco Savona.

Da ieri quindi l'impianto è nuovamente funzionante dopo che per i lavori di restyling di via Nizza era stato disattivato.

Il semaforo viene messo in funzione direttamente dalla caserma quando i mezzi sono in uscita per effettuare interventi sul territorio così da evitare che si creino incidenti sul tratto.

Bisognerà attendere probabilmente la prossima settimana per far sì che siano attivi gli impianti semaforici in Corso Vittorio Veneto di fronte alle scuole XXV Aprile e in via Nizza a Zinola nei pressi della chiesa. Proprio in quell'attraversamento pedonale ha perso la vita un'anziana che era stata investita da uno scooter lo scorso 14 luglio.

"Prima di poterli attivare il codice della strada prevede che venga realizzata la segnaletica orizzontale con strisce di fermata - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi la settimana prossima verranno attivati".