Savona torna ad avere il servizio Civile tramite un accordo con Anci Lombardia

La giunta ha approvato l'adesione all'Albo degli Enti di servizio civile per ripristinare il servizio. Il Comune di Savona, fino al 2017, ha partecipato ai bandi nazionali e a quello regionale.

La circolare del 21 giugno 2021 “Norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale”, ha però cambiato le condizioni stabilendo nuove condizioni per la presentazione dei programmi di intervento e di progetti di Servizio Civile Universale.

In base ai nuovi requisiti fissati dalla circolare del 2021 il Comune di Savona non poteva procedere alla nuova iscrizione all'Albo degli Enti di servizio civile per mancanza dei requisiti necessari, ad esempio il numero di sedi di accoglienza di volontari (minimo 100).

La nuova circolare prevede la possibilità di aggregarsi come partner ad Ente in possesso dei requisiti per l'accreditamento, cosa che è stata possibile attraverso Anci Lombardia in convenzione con Anci Liguria.