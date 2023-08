A Feglino tutto pronto per la 45esima "Sagra della Lumassina": un fine settimana tra le tradizioni dell'enogastronomia e tanto divertimento

A partire dalla cucina, dove protagonisti saranno il buon cibo e i vini tipicamente liguri, in un menu vario e gustoso. Non solo spazio alla saporita carne alla griglia accompagnata da patatine fritte, le pietanze proposte hanno un forte legame con la tradizione culinaria ligure: dai primi piatti, sui quali non mancherà nella scelta il tipico pesto, alle dolci "bugie", passando per prelibatezze come il condiglione, i focaccini, la farinata e l'immancabile "piatto sfizioso". Solo per la serata di lunedì si potranno poi provare le stuzzicanti acciughe fritte.

Autentici pezzi di tradizione gastronomica ligure perfetti da gustare insieme al vino locale a cui è legato l'evento: la lumassina, alla quale si affiancheranno altri tipici vini locali. Le serate della Sagra della Lumassina saranno però anche momenti di intrattenimento. Anche in questo caso "per tutti i gusti". Ogni sera ad aprire letteralmente le danze sarà Turbo Dj, seguito nella serata di sabato 5 da dj Cashmere, quindi domenica 6 dalla performance della Margot Live Band e quindi, per chiudere in bellezza, un tributo a Ligabue con gli Oronero lunedì 7 agosto. La Sagra della Lumassina è un evento che coinvolge l'intera comunità di Feglino. Grazie all'impegno e alla dedizione dell'Associazione Volontari Feglinesi, l'evento è diventato un appuntamento immancabile per i locali e un'attrazione imperdibile per i turisti. Ogni anno, il paese si unisce con entusiasmo, giovani e più esperti, per allestire e gestire la festa, in un'atmosfera calorosa e accogliente per tutti i visitatori.