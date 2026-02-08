Dal municipio al FOR, la nuova sfida di Frascherelli: "Preservare il territorio la base del successo, ma serve una struttura amministrativa più consistente"

Ha calcato più volte il palcoscenico finalese nella vetrina globale delle Enduro World Series come sindaco. Eppure, per il Mondiale Enduro MTB 2026, il format della competizione non sarà l'unica novità per Ugo Frascherelli che, una volta dismessi i panni del primo cittadino, stavolta vestirà quelli del presidente del Consorzio FOR - Finale Outdoor Region.

Se nel 2019 fu lui a consegnare la prima maglia iridata nel Trofeo delle Nazioni, oggi lo sguardo imposto dalla sua nuova responsabilità, raccolta appena all'incirca due mesi or sono, abbraccia un orizzonte più vasto. E' quello di una delle realtà che gestisce un movimento sportivo diventato il vero motore economico e turistico del comprensorio, "un'intera regione che conta oltre 20 comuni" e che ad ottobre sarà chiamato alla sua ennesima sfida per dimostrare di meritare il titolo di "Capitale dell'Outdoor".

E' stata proprio la conferenza stampa di presentazione dell'evento, tenutasi in Regione Liguria, l'occasione per fare il punto, ai nostri microfoni, di queste prime settimane di approccio dell'ex primo cittadino a questo suo nuovo ruolo.

«È una grande soddisfazione e mi fa molto piacere essere qua in una veste diversa - ha esordito Frascherelli - Una manifestazione così importante come il Campionato del Mondo riesce ad essere ospitata grazie al grande impegno, anche finanziario, dei comuni costieri come Pietra e Finale Ligure; ma non dimentichiamoci che tutto questo è possibile grazie al contributo che i comuni dell’entroterra danno. I sentieri che percorrono gli atleti, ma anche i nostri turisti, partono dall’alta montagna, oltre i mille metri, e arrivano sul mare. Questa è una delle caratteristiche che rendono il nostro territorio unico e così apprezzato non soltanto dai grandi atleti, ma anche dai visitatori. Come presidente di FOR non posso che essere molto orgoglioso di questo ennesimo successo».

L'assegnazione del Mondiale 2026 non è dunque un traguardo isolato, ma il consolidamento di un modello economico ancora però da strutturare in modo definitivo, per far sì che possa diventare un pilastro dell'intera Liguria. Un percorso che ora richiede, secondo il presidente Frascherelli, un successivo step sul fronte amministrativo, davanti ad un indotto in costante crescita

«Penso, come ho sempre detto, che questa possa rappresentare una delle vie di sviluppo del nostro territorio e della nostra regione, non soltanto del Finalese - sottolinea - L'impegno adesso è quello di dare una struttura amministrativa più consistente al Consorzio, organizzandosi perché questo possa accadere nei prossimi tempi. È un ruolo di grande responsabilità: se le cose si vogliono fare, bisogna esserci con impegno costante».

In tal senso la visione del nuovo Cda punta a una visione più globale circa le attività svolte sul territorio. «Vorremmo sottolineare maggiormente anche le altre vocazioni sportive, mi riferisco al trekking e all'arrampicata soprattutto - ha concluso Frascherelli - Dobbiamo guardare al nostro territorio come a un luogo da tutelare e preservare, perché il successo sportivo e turistico che abbiamo è dovuto proprio alla sua integrità. Nei prossimi mesi definiremo un piano strategico e azioni tattiche: siamo a disposizione delle amministrazioni per sviluppare questo fenomeno nel migliore modo possibile, nel rispetto delle esigenze di tutti».