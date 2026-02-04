Danni a terzi: perché la responsabilità civile in casa è fondamentale

Un rubinetto lasciato aperto, una perdita d’acqua che finisce nell’appartamento del vicino, il cane che danneggia qualcosa mentre gioca, un vaso che cade dal balcone. Sono situazioni comuni, spesso banali, ma che possono trasformarsi in un problema serio quando coinvolgono altre persone. È proprio in questi momenti che ci si rende conto di quanto l’assicurazione casa e nello specifico la responsabilità civile sia una protezione indispensabile, capace di evitare spese impreviste e discussioni spiacevoli.

La Responsabilità Civile casa è la garanzia che interviene quando la tua abitazione, o chi la vive con te, provoca un danno involontario a terzi. Non copre ciò che succede dentro casa tua, né i danni ai tuoi beni: il suo scopo è tutelarti economicamente quando un evento domestico coinvolge altre persone o le loro proprietà. È una copertura semplice nel concetto, ma fondamentale nella pratica, perché anche un piccolo incidente può generare costi elevati. Rientrano nella RC casa le classiche e comuni infiltrazioni d’acqua che danneggiano l’appartamento sottostante o la caduta accidentale di oggetti dal balcone, mentre, ad esempio, non sono inclusi i danni provocati da un animale domestico mentre si trova in casa o nelle aree comuni.

Proprio per casi come questo, accanto alla RC casa, esistono altre garanzie che spesso vengono confuse con essa, ma che hanno funzioni diverse. La RC Cane, ad esempio, è pensata proprio per coprire gli imprevisti che possono verificarsi quando un animale domestico provoca danni a terzi. Le coperture per i danni ai locali e al contenuto proteggono la tua abitazione e i tuoi beni, non quelli degli altri. La garanzia furto interviene in caso di effrazione o sottrazione di oggetti, mentre l’assistenza offre supporto immediato per interventi urgenti come idraulico, elettricista o fabbro. Sono tutte opzioni utili, ma distinte dalla responsabilità civile, che rimane la base della protezione verso terzi. Anche la RC Famiglia ha un ruolo diverso: copre i danni involontari causati da te o dai tuoi familiari nel tempo libero e tutela figure come baby-sitter o collaboratori domestici durante la loro attività.

Per chi desidera una protezione più completa, la possibilità di combinare queste garanzie in un’unica polizza è un vantaggio importante. Allianz Direct propone una soluzione Casa e Famiglia che parte proprio dalla RC e permette di aggiungere solo ciò che serve davvero. Richiedere un preventivo online è semplice e immediato: inserendo pochi dati è possibile vedere come cambia il costo in base alle coperture selezionate, con la libertà di includere o escludere le garanzie accessorie in base alle proprie esigenze. Questo approccio modulare consente di costruire una protezione su misura, mantenendo sempre la massima trasparenza.

La RC casa resta comunque il cuore della sicurezza domestica verso gli altri: una tutela discreta ma essenziale, che permette di affrontare gli imprevisti con maggiore serenità. Le garanzie aggiuntive possono ampliare la protezione, ma è la responsabilità civile a rappresentare il primo passo per vivere la casa con tranquillità, sapendo di essere coperti quando un incidente coinvolge altre persone.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.