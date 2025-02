Tragedia a Castelbianco, Rino Scola muore schiacciato dalla motocarriola

È Rino Scola, 77 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 10 febbraio, a Castelbianco, in via Pennavaire. L’uomo, ex collaudatore Fiat, era andato a fare legna quando, durante il tragitto di rientro a casa, è rimasto schiacciato dalla sua carriola a motore.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie, preoccupata per il suo mancato rientro. Intorno alle 18 ha chiesto aiuto e alcune persone si sono recate sul posto, trovando Scola già travolto dal mezzo agricolo. Non si esclude che alla base del decesso ci sia stato un malore.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga – sezione di Castelbianco, i sanitari del 118 a bordo dell’automedica Sierra 2 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo, rimasto incastrato sotto al mezzo agricolo. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incidente.

Rino Scola lascia nel dolore la moglie Maria Anna, la sorella Cinzia, i cognati, i nipoti e i pronipoti.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 12 febbraio alle 16.30 nella camera ardente dell'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, mentre i funerali si terranno il giorno dopo, giovedì 13 febbraio, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di N.S. Assunta in Castelbianco.