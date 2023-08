Ad Alto si ricordano la lotta di Liberazione e Felice Cascione: il 5 e 6 agosto il Raduno Interregionale Partigiano

Fischia ancora il vento sui sentieri percorsi da Felice Cascione e dagli eroi della sua banda.

Questo fine settimana si svolgerà ad Alto, in provincia di Cuneo e a due passi dall'entroterra albenganese, il Raduno Interregionale Partigiano organizzato dal Comune e dall’Anpi di Leca d’Albenga, in memoria di Felice Cascione e di tutti i caduti per la Libertà.

Felice Cascione, capo partigiano, nome di battaglia “u megu”, medaglia d’oro al Valor Militare e autore delle parole della canzone “Fischia il vento”, morì ad Alto il 27 gennaio 1944.

Nella motivazione ufficiale per la Medaglia d’oro al Valor Militare, conferitagli postuma, si legge: “Ferito in uno scontro con preponderanti forze nazifasciste rifiutava ogni soccorso e rimaneva sul posto per dirigere il ripiegamento dei suoi uomini. Per salvare un compagno che, catturato durante la mischia, era sottoposto a torture perché indicasse chi era il comandante, si ergeva dal suolo ove giaceva nel sangue e fieramente gridava: «Sono io il capo». Cadeva crivellato di colpi immolando la vita in un supremo gesto di abnegazione”.

Sabato 5 agosto, alle ore 18.30 dalla località Madonna del Lago si salirà al Cippo che ricorda Felice Cascione nel luogo della sua morte. Domenica 6 agosto, dalle ore 9.30, cerimonia con deposizione corona al Monumento ai Caduti, saluti del sindaco di Alto, di un rappresentante sezione ANPI di Leca d’Albenga, del rappresentante di FVL e orazione ufficiale tenuta dall’avvocato Giorgio Cangiano, presidente del Comitato Unitario Antifascista di Albenga.