“The Look of Love”: Nicole Magolie e la sua band in concerto a Savona

Sarà un omaggio alla storia della grande musica pop dagli anni ‘70 ad oggi quello che proporrà la cantante di adozione savonese Nicole Magolie, domenica 6 agosto alle 21.30 a Savona in Piazza Sisto IV, con il concerto intitolato ‘The Look of Love’ e organizzato dal Comune di Savona.

Il titolo del Concerto, a ingresso libero, è tratto dall’ultimo album pubblicato dall’artista di Capetown su cd e vinile editi da Alman Music e, nel corso della serata, saranno eseguiti alcuni brani contenuti al suo interno. Non mancherà l’esecuzione del nuovo singolo ‘Montecarlo’ scritto a quattro mani da Nicole e Papik e in alta rotazione su Radio Montecarlo e sulle principali radio, brano che sta regalando all’artista non poche soddisfazioni grazie alle migliaia di riproduzioni giornaliere e l’inserimento al quinto posto della New Music Daily di Apple.

Ad accompagnare Nicole una formazione di musicisti di grande esperienza: Gabriele Gentile al pianoforte e tastiere, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria.

Il concerto propone un affascinante viaggio musicale tra pop, soul e jazz attraverso la storia della grande musica e dei più grandi interpreti con particolare attenzione alle più celebri interpreti che, con il loro talento, sono passate alla storia. Da Aretha Franklin a Etta James, da Nina Simone a Billy Holiday fino a Shade, Beyoncé, Madonna e Gloria Gaynor. Non può mancare un intenso momento finale dedicato alla grande Whitney Houston. Un tributo alle grandi donne della musica ma non solo. Non si tratta infatti di un semplice concerto ma di un vero e proprio viaggio musicale unico nel suo genere. Dal pop al soul, dalle sonorità jazz fino alla dance più scatenata attraverso ri-arrangiamenti che trasformano molti dei grandi classici internazionali di ieri e di oggi in versioni completamente nuove e originali. Il concerto inoltre porta in scena il percorso di vita di Nicole, testimonial di ‘Matera Capitale Europea della Cultura’ e di ‘Varazze città delle donne’ offrendo anche momenti di riflessione con una donna che ha saputo affermarsi e integrarsi in un mondo non facile, dove le avversità non sono mancate. In due ore di rigoroso live, senza sequenze pre-registrate, la musica diventa una sorta di straordinaria macchina del tempo capace di farci rivivere la colonna sonora della nostra vita.

Ospite della serata il cantante Michele Maisano che si esibirà in uno dei suoi successi che lo hanno reso celebre negli anni ‘60 grazie alle sue collaborazioni con De Andrè, Morricone, Bacalov e i fratelli Reverberi. Michele ha di recente festeggiato i 60 anni di carriera e ha invitato Nicole Magolie e Gabriele Gentile ad unirsi ai festeggiamenti.

Durante il suo percorso artistico Nicole è stata testimonial di Matera Capitale Europea della Cultura e volto di Expo 2015 oltre a prendere parte a numerosi programmi TV sulle reti Rai sia come cantante sia al fianco di Gabriele Gentile nei suoi stupefacenti numeri di magia. Come modella Nicole appare in numerosi e conosciutissimi spot televisivi sulle reti Rai e Mediaset.

La serata sarà un’occasione per la cittadinanza di ascoltare e apprezzare il suo talento.