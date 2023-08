Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Strade groviera a Leca, tra i cittadini preoccupazione e rabbia”

Arrivano da Leca, frazione di Albenga, le denunce al capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis da parte di residenti e attività produttive.

“Crepe e buche sull’asfalto sembrano avere un comune denominatore delle strade che attraversano la piana di Albenga. Ancora una volta avvertiti dai cittadini che lamentano lo scarso interesse dell’Amministrazione verso le frazioni e per denunciare in questo caso lo stato di pericolo delle strade. Nel dettaglio – sottolinea Tomatis – è evidente che la strada Cantone è decisamente rischiosa quando attraversata da qualunque mezzo. Si tratta di una via poco conosciuta ma indispensabile sia per i residenti che per le attività produttive della zona. Ma non c’è solo preoccupazione per il pericolo di infortuni: si avverte anche molta rabbia tra i cittadini. Già, perché oltre ai riflettori sempre accesi su manifestazioni di massa e soldi investiti solo per il ritorno di immagine di qualche assessore – afferma Tomatis – c’è anche un’altra parte della città che vive nell’ombra dello stesso governo locale con buche che possono servire a piantare degli alberi”.

“Basterebbe, in via provvisoria, solo qualche sacco di asfalto per mettere in sicurezza la strada evitando tra l'altro richieste di risarcimento danni alle autovetture e persone infortunate. Quindi – conclude Tomatis – ci rivolgiamo direttamente all’ufficio tecnico dei lavori pubblici del Comune che sicuramente ha una sensibilità maggiore rispetto ad una Amministrazione che continua ad avere gli occhi bendati”.