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Politica | 15 maggio 2026, 15:40

Elezioni comunali 2027, il centrodestra ligure e il vertice con Bucci in vista delle amministrative

Hnno partecipato Matteo Rosso (FdI), Edoardo Rixi (Lega), Claudio Scajola e Carlo Bagnasco (FI), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Matteo Campora (Vince Liguria e Orgoglio Liguria)

Elezioni comunali 2027, il centrodestra ligure e il vertice con Bucci in vista delle amministrative

Verso le elezioni comunali del 2027 che vedranno nel savonese diversi comuni al voto, tra cui su tutti Savona, il centrodestra inizia a muoversi.

I rappresentanti delle forze del centrodestra ligure si sono riuniti oggi per un confronto sull’attività della giunta regionale, con particolare attenzione ai temi della sanità e del trasporto pubblico locale, due settori strategici sui quali la Regione Liguria sta portando avanti un importante lavoro di riorganizzazione, investimenti e miglioramento dei servizi ai cittadini.

All’incontro con il presidente Marco Bucci hanno partecipato Matteo Rosso per Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi per la Lega, Claudio Scajola e Carlo Bagnasco per Forza Italia, Ilaria Cavo per Noi Moderati, Matteo Campora per Vince Liguria e Orgoglio Liguria.

Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà comune di proseguire con determinazione nel percorso avviato dalla coalizione di centrodestra alla guida della Regione, valorizzando i risultati raggiunti e affrontando con spirito concreto le criticità ancora aperte, soprattutto sui temi della sanità pediatrica ed in particolare sull’ospedale Gaslini di Genova, il rafforzamento della medicina territoriale e il miglioramento del trasporto pubblico.

Il confronto ha inoltre rappresentato l’occasione per avviare una riflessione condivisa sui futuri scenari politici e amministrativi in vista delle elezioni comunali del prossimo anno in Liguria.

I partecipanti hanno infine sottolineato il valore del dialogo costante tra le diverse sensibilità del centrodestra ligure come elemento fondamentale per affrontare le sfide future della Regione e dei suoi territori.

Redazione

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