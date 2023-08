Il prossimo autunno cittadinanza onoraria per i bambini stranieri nati e cresciuti a Savona

A partire da questo mese Palazzo Sisto ha istituito il primo giovedì del mese come giornata dedicata ai nuovi cittadini savonesi, residenti stranieri che dopo averne fatto richiesta, e in seguito al giuramento in Comune, acquisiscono la cittadinanza italiana.

Giovedì 3 sono state due le "nuove" savonesi con una piccola cerimonia in Sala Rossa con l'assessore comunale Gabriella Branca. Durante l'incontro è stata consegnata alle due nuove cittadine italiane la carta costituzionale.

“Abbiamo istituito il primo giovedì del mese – spiega Branca – come giornata in cui si tiene questa piccola cerimonia. Quando prestano giuramento allo sportello a questi cittadini viene consegnata la lettera con invito a presentarsi il primo giovedì del mese in Sala Rossa per questa piccola celebrazione di consegna della Carta Costituzionale”.

A settembre ci saranno anche le cerimonie di consegna simbolica della cittadinanza ai bambini figli di stranieri nati a Savona. Un riconoscimento locale, una “cittadinanza onoraria” priva di rilevanza giuridica ma “con l'obiettivo prosegue Branca - di sensibilizzare sulla situazione di bambini nati e cresciuti in Italia ma non ancora riconosciuti come bambini italiani dal punto di vista giuridico”.

A bambini verrà consegnata una pergamena a titolo simbolico, come giovani cittadini savonesi e italiani.