Savona, il ritorno del Ferragosto allo Scaletto tra il concerto di Sethu e i lumini

Dal Savona Downtown Music Festival, che ha trasformato i giovedì di luglio, alla magica serata di lunedì 14 agosto intitolata “Notte di Ferragosto, luci e musica sulla spiaggia di Savona”.

L'estate savonese prosegue attraverso gli eventi della sua rassegna 2023 con i suoi tanti palcoscenici nei luoghi più speciali della città. La vigilia di Ferragosto è la tradizionale serata della posa dei lumini in mare, che proseguirà dalle ore 22 con un evento che ritorna dopo 9 anni. Allora si chiamava “Dj on the beach”, ora richiama in modo più compiuto lo spettacolo di luci e musica su quella che è una delle più belle spiagge della Liguria, da anni Bandiera Blu.

"Dall’intensità piena e scoppiettante del centro ottocentesco, passando per la Darsena e i quartieri, ai due gioielli più preziosi che Savona possiede: il mare e le spiagge con un evento che ritorna nella splendida location del quartiere delle Fornaci dedicato a giovani, ma non solo”, spiega Elisa Di Padova, vice sindaco e Assessore agli Eventi della Città di Savona.

Nel panorama delle spiagge libere lo Scaletto è un fiore all’occhiello di Savona, perché è attrezzata per il turismo accessibile grazie alla cooperativa L’Altromare e diventa lo scenario di una notte speciale resa possibile dall’incontro tra Comune di Savona ed Autorità di Sistema Portuale, spiega Paolo Canavese, Direttore dell’Ufficio territoriale di Savona: “Siamo soddisfatti di contribuire a valorizzare le spiagge, come ci compete, con un’idea che finalmente ritorna dopo il grande successo di anni fa”.

I CONTENUTI DELLA SERATA

La serata prende il via con un dj set di Fabietto Cataneo in consolle: Dj remixer e produttore discografico, Fabietto, partito dalla provincia di Savona, dove vive ed è protagonista di molte serate, si è affermato nel mondo del clubbing italiano anche grazie alle sue produzioni. Dieci le partecipazioni al Grande Capodanno in Darsena e agli eventi collaterali del Festival di Sanremo. Poi l'attesa performance musicale di Sethu a cui verrà dato un riconoscimento dal sindaco e dell'Amministrazione comunale per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, con ottimi ritorni d’immagine per la sua città natale. Sethu, all’anagrafe Marco De Lauri, è infatti nato a Savona nel 1997 e ha sempre fatto dell’Unione con il fratello gemello Jiz, che gli fa anche da produttore, il suo punto di forza. A Sanremo Sethu è arrivato ultimo, ma il suo brano “Cause perse”, come spesso accade dopo l’Ariston, ha avuto grande successo. Sono molti gli impegni estivi di Sethu (ha partecipato anche al Summer Sound per la Romagna) ma non ha esitato quando la sua città gli ha proposto questa serata.

La regia è di Marco Dottore, contitolare dell’agenzia Eccoci di Alassio organizzatrice dell'evento, affiancato dall’ing. Daniele Guatti per il piano di emergenza e dal responsabile della logistica Mauro Gabetta: l'iniziativa, come le altre della rassegna Savona Estate 23, è resa possibile infatti dal lavoro di moltissime persone che stanno dietro le quinte e presiedono alla sicurezza e al coordinamento di tutti gli aspetti come il Comando della polizia locale di Savona, l'ufficio eventi e turismo, fino all'ufficio tecnico e a tutto il personale che quella sera sarà impegnato per la sicurezza e la salute dei partecipanti.

L'iniziativa è coordinata con la tradizionale posa dei lumini, un momento atteso da cittadini e turisti.

Così Enrico Schiappapietra, presidente del Sib e di Confcommercio: “Si fa in molti posti, ma la posa dei lumini è ormai una tradizione molto savonese, il nostro portafortuna. Si farà anche nelle Albissole e a Vado, aumentando l’effetto scenico. Saranno offerti gratuitamente a tutti dagli stabilimenti balneari e dai chioschi, saranno come da molti anni biodegradabili, per il grande rispetto che abbiamo per l’ambiente, e la spiaggia sarà ad accesso libero".