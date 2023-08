Albisola, inaugurato un nuovo mezzo della Croce Verde: è dedicato allo storico milite Franco Rebolino (FOTO)

"Rebo sempre con noi. Gli insensati".

Questa la frase di ricordo che campeggia nel nuovo mezzo della Croce Verde di Albisola Superiore per il trasporto disabili nell'ambito dei servizi sociali inaugurato venerdì scorso e dedicato a Luigi "Franco" Rebolino, storico milite mancato all'età di 60 anni nell'ottobre del 2022.

E' stato tagliato il nastro del mezzo, un Fiat Doblò. nei giardini di Luceto vicino alla società.

"Aveva l'abitudine di dire 'insensati' in maniera amichevole quando non era d'accordo con gli altri" così la Croce Verde specificando la simpatica motivazione della frase intitolata al volontario che per 40 anni si è dedicato alla pubblica assistenza albisolese.