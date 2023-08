Giovedì, serata di note jazz al ristorante Boma alla Marina di Varazze

E' in programma giovedì 10, a partire dalle 20, la serata jazz al ristorante Boma di Varazze con per l’appuntamento settimanale della rassegna “Happy Dinner Boma in jazz” con i West Elements con Barbara Aramini.

Un progetto di Dino Cerruti, contrabbasso, che, insieme alla cantante Barbara Aramini e al batterista Marco Canavese, vanno alla ricerca della musica nei suoi elementi essenziali. L'assenza di strumento armonico permette una continua evoluzione attraverso il linguaggio jazzistico dalla tradizione ai giorni nostri.

Il repertorio propone standards del jazz senza tralasciare atmosfere funk e la poetica della tradizione popolare. Una serta in musica che si potrà ascoltare accompagnata ad una cena alla carta o con menù degustazione nella "terrazza fronte mare" alla Marina di Varazze.