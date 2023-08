Le destinazioni raggiungibili dal porto di Savona

Se volete pianificare il vostro prossimo viaggio all’insegna di mare, sole e relax, ma senza per questo dover affrontare traffico, stress e stanchezza da viaggio; probabilmente la soluzione migliore è una partenza in traghetto. Questo mezzo è, infatti, perfetto per percorrere grandi distanze, mentre si è comodamente seduti ad un bar vista mare, godendosi lo scorrere del paesaggio; oppure beatamente cullati dalle onde, sul letto della propria cabina. Insomma, qualunque tipo di viaggiatore siate, con un traghetto avrete la sicurezza di arrivare alla vostra destinazione rilassati e riposati. Insomma, il modo migliore per iniziare la vostra prossima vacanza.

Se questa piccola introduzione vi ha convinti, sappiate che dal porto di Savona partono numerosi traghetti, che vi potranno accompagnare tra alcune delle più belle località del mediterraneo. Questo, infatti, è uno degli scali mercantili e croceristici più importanti d’Italia. Complice di questo successo è sicuramente la sua posizione geografica strategica e la vicinanza ai raccordi autostradali che la rendono facilmente raggiungibile. Proprio a causa della sua fama nel settore dei trasporti via mare, offre numerosi servizi accessibili tutto l’anno, come: un ampio piazzale dedicato alle partenze di crociere e traghetti, tre pontili dedicati e un’efficiente biglietteria.

Tutte le tratte sono gestite dalle compagnie Corsica Sardinia Ferries e Grimaldi Lines, che insieme mettono a disposizione 21 corse settimanali. Le partenze avvengono solitamente o la mattina presto o nel tardo pomeriggio e le tratte generalmente hanno durate che variano dalle 6 alle 25 ore.

Corsica

La Corsica risulta essere la destinazione più vicina, quindi quella che prevede i tragitti più brevi e le corse più numerose. Da Savona, infatti si possono raggiungere facilmente diverse località site nel nord dell’isola, in tempi di percorrenza mai superiori alle 7 ore.

Bastia

Bastia è la seconda città per grandezza di tutta la Corsica e si trova nella parte nord-est dell’isola. La tratta è gestita dalla Corsica Sardinia Ferries e garantisce fino a 9 itinerari settimanali, della durata di 6 ore e 30 minuti.

Ile Rousse

Ile Rousse è una località nella costa settentrionale dell’isola, che deve il suo nome al colore porpora delle rocce tipiche della zona. Anche qui la tratta è offerta dalla Sardinia Ferris e si contano fino a 5 corse settimanali per un viaggio della durata di 7 ore.

Sardegna

Il porto di Savona è anche un importante collegamento per la Sardegna; infatti, da qui si possono raggiungere diversi porti di quest’isola.

Porto Torres

E il porto sardo più vicino in linea d’area, situato nel nord dell’isola, nel centro del golfo dell’Asinara. La città che lo ospita può vantare essere un piccolo centro molto curato e pieno di storia. La tratta qui è gestita dalla Grimaldi Lines, il viaggio dura 9 ore e 30 minuti e viene effettuato con una frequenza di 6 viaggi a settimana.

Cagliari

Situata nel sud della Sardegna, Cagliari è il capoluogo di regione, non che la città più grande dell’intera isola. Una località dalla bellezza unica, ricca di storia e circondata da paesaggi mozzafiato. La tratta è sotto la gestione della Grimaldi Lines ed è effettuata una volta a settimana, per una durata di circa 25 ore.

Altre tratte

Esistono alcune tratte, come quelle verso: Calvi (Corsica), Golfo Aranci (Sardegna), Barcellona (Spagna), Tangeri (Marocco); che vengono attivate durante la stagione estiva, ma ad oggi non si hanno ancora informazioni su quando riprenderanno queste corse.

Insomma, da questo porto potrete raggiungere un’ampia varietà di destinazioni, tutte da esplorare e da vivere al meglio. Per questo consigliamo caldamente di effettuare questo viaggio con la comodità della propria macchina, in modo da avere la libertà di potervi muovere senza alcun vincolo senza limitazioni di valigie. Se tuttavia, non possedete un veicolo adeguato o non ne possedete affatto uno, probabilmente la soluzione migliore potrebbe essere quella di pensare ad un’auto noleggio lungo termine senza anticipo. Portali come movenzia.com mettono a disposizione una ampia gamma di vetture tra cui scegliere. Avrete così la comodità di spostarvi senza nessun vincolo, ma avendo la garanzia di essere tutelati e seguiti, in caso di necessità.