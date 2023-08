"Diano all’alba", conto alla rovescia per la corsa di "6km alle 6"

Sono aperte le iscrizioni per “Diano all’alba”, la gara non competitiva a passo libero ed aperta a tutti che si terrà il 13 agosto a Diano Marina, organizzata dalla squadra del Golfo Dianese Ultra Runner.

Si percorreranno 6 km a partire dalle 06:00 del mattino, di modo che la corsa accompagni gli atleti alla visione di un’alba meravigliosa. La quota di iscrizione è di 13€ dal 04 al 31 luglio, chi invece volesse iscriversi dal 01 al 13 agosto potrà farlo rispettando il prezzo di 15€.

È possibile prenotare la propria partecipazione tramite il presidente del direttivo del Golfo Dianese Ultra Runner, Cristian Mallardo, al numero 3343966326 (dalle 13.00 alle 16.00) o tramite il consigliere fondatore della società, Cosimo Borgese, al 3482103204 (dalle 18.00 alle 22.00).

Il ritiro di pettorali ed iscrizioni presso lo stand di Via Genala, angolo Via Genova, a Diano Marina (IM) nelle seguenti date: il 28 e 29 luglio ore 20:30-23:00, il 30 luglio ore 10:00-12:00, il 4 e 5 agosto ore 20:30-23:00 ed il 6 agosto ore 10:00-12:00. Inoltre, le iscrizioni resteranno aperte sino alla mattina della gara dalle 05:00 alle 05:45.

Il ritrovo e la partenza saranno situati presso il Molo delle tartarughe a Diano Marina (IM). All’interno del pacco gara la squadra garantisce il pettorale ai primi 400 iscritti ed una sacca omaggio ad ogni corridore, con assortimento creme sportive. Durante le premiazioni finali si vedranno sul podio i primi 5 runner uomini e le prime 5 runner donne. Il Direttivo della squadra Golfo Dianese Ultra Runner ha lavorato per garantire il ristoro a tutti i partecipanti a fine gara.

In generale tutto il Direttivo si è attivato per la realizzazione di questo strepitoso evento; in particolare, si ringrazia Cristian Mallardo, nonché presidente della società, Cosimo Borgese, consigliere fondatore e segretario contabile, e Claudio Macrì, vicepresidente ed addetto al catering del ristoro, per il loro dedito e proficuo impegno volto alla riuscita di tale evento. Si ringraziano infine gli altri membri del direttivo: Angelo Mistri, Daniele Novaro, addetto al ristoro e alla logistica, Michele Calcagno, delegato presidente, Claudio Boni, addetto al coordinamento iscrizioni e sponsor, Francesca Genduso, social media manager, e Marlene Grosso, sponsor per gli eventi pubblici.

Tutti gli appassionati di corsa, dai runner professionisti ai corridori alle prime armi, sono caldamente invitati ad effettuare quanto prima possibile l’iscrizione, per vivere insieme alla squadra del Golfo Dianese Ultra Runner un’immersiva esperienza di gara. Sarà un’alba da non perdere!