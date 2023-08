Varazze, chiusura ad agosto dello sportello delle poste al Pero: il sindaco scrive due lettere

"L'ufficio postale di cui trattasi è l'unico situato in una delle frazioni cittadine e grazie alla posizione strategica è divenuto ormai negli anni riferimento per i servizi postali, e non solo, di un numero considerevole di cittadini residenti nelle frazioni. Unitamente a ciò si sottolinea che, vista la vocazione altamente turistica della Città di Varazze, la popolazione presente sul territorio comunale aumenta notevolmente nel periodo estivo con la necessità quindi di fornire un numero maggiore di servizi ai cittadini - spiega nella missiva il primo cittadino varazzino - La riduzione del numero di ore di apertura del servizio postale frazionale si andrebbe quindi a porre in controtendenza con la reale esigenza del territorio e dei cittadini che del servizio usufruiscono quotidianamente. La presenza sul territorio comunale di due sportelli postali che funzionino a pieno regime si ritiene sia il minimo che il territorio richieda soprattutto durante il periodo di massimo afflusso turistico".