Bagni Marini, una turista "i prezzi di lettini e ombrelloni non sono esposti". Schiappapietra "sono nelle bacheche o alla reception"

Difficilmente i prezzi di lettini e cabine sono affissi all'esterno degli stabilimenti balneari, al contrario di quanto succede invece per i menù e i clienti hanno difficoltà a capire quanto spenderanno per una giornata al mare. Una critica che viene fatta da una turista cuneese, nei giorni scorsi in vacanza sulle spiagge savonesi.

"Ho trascorso una giornata al mare nella vostra città che trovo bella ed accogliente -dice L.D. -oltreché piuttosto comoda da Cuneo, la mia città. Segnalo, però una cattiva abitudine non soltanto della città ma di tutta la Liguria. Nessuno listino prezzi affisso davanti ai vari bagni! Il cliente dovrebbe poter scegliere in libertà come si fa per un abito, un paio di scarpe, per il cibo... qualsiasi merce ha il prezzo esposto in vetrina, mentre per i lettini/ombrellone no. Brutta abitudine che non costerebbe nulla abbandonare".

Alla critica risponde Enrico Schiappapietra, presidente regionale Sib e presidente provinciale del Consorzio Obiettivo Spiagge. “I prezzi non sono di solito esposti al di fuori degli stabilimenti balneari – spiega Schiappapietra – ma si trovano all'interno, in bacheca o dalla reception. Vanno esposti come prevedono le varie ordinanze e in base ai controlli fatti a inizio stagione non sono state trovate irregolarità. Inoltre abbiamo l'obbligo di comunicarli alla Regione, per la banca dati regionale”.