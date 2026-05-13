"Riqualificare spazi pubblici per studenti e giovani", seconde le classi terze del Comprensivo di Celle e Varazze con il progetto di recupero dell'ex carcere di Savona

Sono state le classi 2 A e 2 B dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Cornigliano, con il progetto di recupero dell’ex panificio militare di Via Rolla e Mulino a Cornigliano, ad aggiudicarsi il primo premio del Concorso di Ance Giovani Liguria rivolto alle Scuole Secondarie di I Grado “Macroscuola” 2025/2026, che quest’anno aveva per tema “Dove abita il futuro. Riqualificare spazi pubblici per studenti e giovani”.

La premiazione regionale si è svolta questa mattina presso il Teatro Stradanuova di Genova, alla presenza di circa 200 studenti provenienti dai 6 Istituti Comprensivi a cui sono stati consegnati i riconoscimenti. Al secondo posto si sono classificate le classi 3 A e 3 B dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Varazze e Celle Ligure con il progetto di recupero del carcere di Savona “Sant’Agostino”, mentre sul gradino più basso del podio è arrivata la classe 2 B dell’Istituto Comprensivo “Ex Giustiniani” di Rapallo con il progetto di riqualificazione della chiesa di San Francesco a Rapallo.

Grazie al main sponsor dell’evento Costruttori Qualificati Opere Pubbliche e agli altri sponsor (Pattono, Ance Liguria- Genova-Savona, Enne 1, Rocco & Zanicchi, Vernazza e Volver), ai primi tre classificati sono stati consegnati come premi dei voucher viaggio da utilizzare per le gite scolastiche del valore rispettivamente di 2.800, 1.200 e 500 euro. Gli altri tre Istituti Comprensivi premiati, invece, (classi 3° e 3 B dell’I.C. Pieve Di Teco Pontedassio, scuola secondaria I Grado “G. Gabrielli” di Imperia, classe 1 A e classe 1 C dell’I.C. Francesco Da Paola, scuola secondaria I Grado, “Nino Bixio” di Genova) hanno ricevuto delle targhe e dei gadget.

“Ogni edizione del concorso affronta un tema specifico, quest’anno abbiamo chiesto ai giovani studenti di rigenerare edifici pubblici abbandonati trasformandoli in residenze per studenti per il co-living e il co-working sostenibili – spiega la presidente di Anec Giovani Liguria, Elena Musso -. La Giuria Regionale ha valutato i progetti in base ai criteri di originalità della proposta, realizzabilità dell’intervento, chiarezza e qualità degli elaborati presentati, componente sostenibile e innovativa del progetto, capacità di interpretare il tema della residenza condivisa o del co-working con un approccio contemporaneo, inclusivo e attento all’accessibilità”.

"Un progetto che guarda al futuro, partendo dal recupero del patrimonio esistente. È questo lo spirito del concorso promosso da ANCE Giovani, che ha visto protagonisti i nostri ragazzi dell’Istituto Comprensivo Varazze - Celle Ligure. La classe 3ª A della scuola secondaria di primo grado di Varazze e le classi 3ª A e 3ª B di Celle Ligure, guidate con impegno e passione dai loro docenti, si sono messe alla prova in questo bellissimo percorso - il commento del Sindaco di Celle Marco Beltrame - Al centro del progetto, un’idea concreta: il recupero della ex casa circondariale Sant’Agostino di Savona, trasformata in uno spazio dedicato agli studenti fuori sede, con aree di coworking e soluzioni di coliving. Un’iniziativa che unisce rigenerazione urbana e sociale, creando nuove opportunità per i giovani.

Il concorso Macroscuola è nato circa 11 anni fa da un’idea dei Giovani Imprenditori Edili Ance dell’Area Nord di Liguria, Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta e Veneto, con l’intento di avvicinare i ragazzi al mondo dell’edilizia, dell’architettura e della rigenerazione urbana, rendendoli protagonisti della trasformazione del proprio territorio. Nel 2017 il concorso è diventato un progetto nazionale e da quel momento si è esteso a molte regioni d’Italia, coinvolgendo ogni anno migliaia di studenti. L’obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a immaginare la trasformazione del proprio territorio rendendoli protagonisti attivi nel recuperare spazi pubblici, privati o edifici in disuso.