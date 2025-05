Tragedia di via Postetta, una consulenza per la dinamica dell'incidente e stabilire il funzionamento dell'impianto sterzante e frenante

Un fascicolo a carico di ignoti per omicidio stradale colposo.

Ad aprirlo, come prassi, il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla dopo l'incidente di via Postetta a Celle Ligure nel quale hanno perso la vita il 43enne Valerio Zunino e la compagna, la 50enne Giovanna Barreca.

La coppia intorno alle 7 sarebbe uscita di casa per andare a lavorare con l'auto, una Seat Mii elettrica e nella curva sottostante si è verificato il tragico incidente. Con l'auto che sbalzata fuori strada pare si sia ribaltaltata e si schiantata con il tetto contro un albero nel parco cellese.

Dopo l’impatto, il veicolo si sarebbe rimesso sulle quattro ruote, rimanendo nascosto alla vista e solo un passante si sarebbe accorto intorno alle 11.00 del terribile accaduto.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Varazze, la Croce Rosa di Celle, l’automedica, i carabinieri e la polizia locale. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Valerio e Giovanna a bordo del veicolo.

Proprio sul mezzo il Pm ha dato un incarico per una consulenza per capire la dinamica meccanica dell'incidente e stabilire il corretto funzionamento dell'impianto sterzante e frenante dell'auto.

Per il giorno successivo, mercoledi 21 maggio verrà disposta l'autopsia su entrambi.

Zunino, era il figlio dell'indimenticato Renato ex storico sindaco cellese dal 1975 fino al 1992 e dal 2009 al 2019, scomparso lo scorso 4 dicembre a 75 anni. Per anni era stato il titolare del negozio "Chiodo Schiaccia Chiodo" di via Colla e proprio a gennaio aveva annunciato la chiusura dell'attività. Attualmente lavorava nel Centro Chiavi Albert di Corso Ricci a Savona. Proprio lo scorso 6 maggio aveva compiuto gli anni. Nel 2018 fu uno dei primi commercianti che accettò come metodo di pagamento i bitcoin.

Alla guida dell'auto la compagna Giovanna "Julie" Barreca esperta di cinema e di teatro, particolarmente attiva e appassionata del mondo cinematografico e teatrale. Era presidente dal gennaio 2008 dell'associazione Kinoglaz ed era stata direttrice artistica di diversi eventi nel savonese.

Critica cinematografica di Radio Cinema e Nonsolocinema, era docente nei laboratori di alfabetizzazione all'immagine in diverse scuole della provincia. Diversi sono stati i cortometraggi realizzati durante i laboratori con gli studenti, due selezionati dal prestigioso Sottodiciotto del Film Festival di Torino nel 2008.

Una tragedia che ha buttato nello sconforto tutta la comunità cellese già scossa dalla morte dello storico primo cittadino e che si sta unendo in un grande abbraccio per la mamma Giulia e la sorella Flavia e i parenti di Giovanna.