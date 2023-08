Il Comune di Savona riprova a mettere in vendita Palazzo Pozzobonello, uno dei suoi immobili storici

Palazzo Sisto ha pubblicato l'avviso dell'asta di palazzo Pozzobonello che viene proposto a 1,6 milioni di euro. Un valore che nel corso degli anni è calato nettamente, a causa della difficoltà a vendere l'immobile, un edificio costruito nei primi anni del XVI secolo e vincolato, con una superficie di 4 mila metri quadrati.

Messo in vendita a 4,1 milioni di euro una dozzina di anni fa il valore è poi sceso a 3,5 negli anni successivi per passare a 2 milioni nel 2019. L'unico potenziale offerente, la società EdilPesce, si era fatto avanti nel 2011, quando il palazzo era in vendita a 3,5 milioni di euro.

La società aveva offerto all'amministrazione due milioni, con l'intenzione di acquistare solo due piani dello stabile, escluso il piano terra, con la richiesta di trasferire l’Archivio di Stato, ma il Comune aveva rifiutato.

In vendita ci sono anche un appartamento in Savona, Via Ponzone 2/Via dello Sperone 20 r ,con un prezzo a base d'asta di 94.000,00 euro, un negozio in piazza Lavagnola tre con base d'asta 18.000 euro, un terreno in Savona a Legino, zona PAIP-Via Ramunda, base d'asta euro 33 a metro quadrato., un terreno in località La Rusca, Via Schiantapetto-via Repusseno di 2.954 metri quadrati e uno di di 1691 metri quadrati circa. Prezzo base 52 euro a metro quadrato.