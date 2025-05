Bandiere Blu 2025, la Riviera savonese svetta fra tutte le province italiane: regina del mare pulito. Ceriale perde il vessillo

Il Savonese si conferma protagonista dell'eccellenza balneare italiana, con ben 14 Comuni che conquistano la Bandiera Blu 2025, il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (Fee) che certifica la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e l’efficienza dei servizi offerti sulle spiagge. A perdere il vessillo, però, quest'anno è il Comune di Ceriale. Nonostante la defezione cerialese, la provincia di Savona troneggia comunque nella classifica per numero di riconoscimenti, condividendo il podio con i Comuni fra la Costiera Amalfitana e quella Cilentana.

Nel dettaglio, a ottenere la Bandiera Blu sono: Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Celle Ligure e Varazze. Una presenza capillare lungo la costa savonese che riflette l’impegno congiunto di amministrazioni locali, operatori turistici e comunità nel garantire uno standard elevato di accoglienza e tutela ambientale.

Molte delle località premiate vantano tratti di litorale di particolare interesse. A Varazze sono stati segnalati i settori di Levante Teiro, Ponente Teiro e Arrestra; Celle Ligure è stata riconosciuta per le aree di Ponente e Levante; ad Albissola Marina e Albissola Superiore la Bandiera Blu sventola sui rispettivi lidi. Anche a Savona il riconoscimento riguarda la zona delle Fornaci, mentre a Bergeggi sono state premiate le spiagge del Villaggio del Sole e de Il Faro.

Tra le località che si distinguono per estensione e varietà di tratti premiati spicca Finale Ligure, che ottiene la Bandiera Blu per numerosi punti: dal Castelletto San Donato a Varigotti, passando per la spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina e Malpasso. Noli si aggiudica il riconoscimento per aree suggestive come Le Cave, Capo Noli, Zona Vittoria, Zona Anita e Chiariventi. A Borgio Verezzi le spiagge premiate comprendono Ex Sati, Rio Batorezza e Rio Bottassano, mentre a Pietra Ligure il vessillo è stato assegnato al tratto di Ponente. Completano l’elenco Loano, con la sua spiaggia principale, Borghetto Santo Spirito e Laigueglia, entrambe premiate per l'intero litorale comunale.

Quanto agli approdi della costa savonese, le Bandiere Blu sono state assegnate alla Marina di Andora e al Porto Luca Ferrari - Marina di Alassio.

A livello regionale, la Liguria si conferma al primo posto in Italia con 33 località insignite della Bandiera Blu, nonostante una minima flessione rispetto al 2024. Il Savonese contribuisce in maniera sostanziale a questo primato, riaffermandosi come uno dei territori costieri più virtuosi del Paese.

Le Bandiere Blu vengono assegnate sulla base di parametri rigorosi, tra cui la qualità delle acque di balneazione (monitorata per quattro anni consecutivi dalle Arpa), la gestione dei rifiuti, la funzionalità degli impianti di depurazione, la sicurezza, l’accessibilità, la valorizzazione ambientale e la promozione della mobilità sostenibile.

A partire da quest’anno, inoltre, ogni Comune è stato chiamato a elaborare un Piano di Azione per la Sostenibilità per il triennio 2025-2027, un documento strategico volto a pianificare interventi concreti in cinque ambiti: mobilità sostenibile, comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e contrasto al cambiamento climatico. Come sottolineato da Claudio Mazza, presidente di Fee Italia, “la comunità è il vero motore del percorso Bandiera Blu, chiamata a contribuire attivamente alla transizione ecologica e alla qualità della vita di residenti e turisti”.

A livello nazionale, il 2025 segna un nuovo incremento per le Bandiere Blu: salgono a 246 i Comuni italiani premiati, dieci in più rispetto all'anno precedente, quando erano 236. In totale, il riconoscimento riguarda 487 spiagge, che rappresentano circa l’11,5% di tutti i lidi insigniti del vessillo a livello mondiale. Un dato che conferma il primato dell’Italia nel panorama internazionale della qualità ambientale e della gestione sostenibile del turismo balneare.