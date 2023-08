“Lasciate ogni menata voi che entrate”. Maurizio Lastrico presenta il suo spettacolo a Radio Onda Ligure

In vista del suo spettacolo di domani sera al teatro Ariston di Sanremo, oggi Maurizio Lastrico sarà ospite del pomeriggio di Radio Onda Ligure.

Sarà un occasione per presentare “Lasciate ogni menata voi che entrate” lo spettacolo con il quale il celebre comico genovese ritorna nel teatro matuzioano dopo il grande successo dell'anno scorso.

L'intervista andrà in onda alle 13 e 10 nel corso del programma Liguria In Onda condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming e in podcast sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.