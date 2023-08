Celle, al via la terza edizione di “Anpi incontra”: 5 appuntamenti dal 20 agosto al 9 settembre

Al via la terza edizione della rassegna “Anpi incontra”, organizzata dalla sezione Anpi di Celle Ligure, F.lli Figuccio, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Celle Ligure.

Il primo appuntamento sarà domenica 20 agosto, nell'area esterna della Biblioteca comunale, sul lungomare Crocetta, alle ore 21.15: Incontro con Benedetta Tobagi, giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica che presenterà l'ultimo libro, edito da Einaudi ed uscito nel 2022, “La Resistenza delle donne”.

Martedì 29 agosto, sempre nell'area esterna della Biblioteca comunale, alle ore 21.15: Incontro con Ennio Tomaselli, ex magistrato e scrittore che presenterà il libro Fronte Sud, che racconta un'Italia di contraddizioni, fra immigrazione e ricordi di un passato che ha determinato scelte drammatiche.

Venerdì 1 settembre, nel teatrino comunale di via Boagno, alle ore 21.15: “Il temporale forte”, spettacolo teatrale della Compagnia Salz con Alice Brignone e Ermanno Rovella. “Il temporale forte” è la storia di una famiglia, di una cucina, di due gemelli che non sono gemelli, di una pratolina che non appassisce e di un padre bambino. È la storia una figlia e di un padre nel 1943 ed è la storia da cui veniamo tutti.

Sabato 2 settembre, in galleria Crocetta, dalle ore 17.30: “La storia in uno sguardo”, ritratti e storie di partigiani per comprendere le scelte del passato e i valori del presente. Workshop per ragazzi e adulti a cura di Valentina Biletta, illustratrice ed Enrico Rambaldi. Partendo dal concetto di ritratto come specchio della persona, i partecipanti rifletteranno su una serie di fotografie di partigiane e partigiani: le immagini saranno un trait d'union tra presente e passato, per realizzare un'opera corale su un grande pannello che sarà esposto in un luogo pubblico.

Sabato 9 settembre, si conclude nel teatrino comunale di via Boagno, alle ore 21.15 con “L'Anpi e tuoni”, parole, note, canzoni a cura di TraumFabriik per raccontare passato e presente fra vecchie e nuove resistenze.