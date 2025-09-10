Cordame nautico in fiamme all’isola ecologica: vigili del fuoco mobilitati

Poco dopo la mezzanotte, alla Sala Operativa dei vigili del fuoco di Savona sono giunte numerose chiamate da cittadini preoccupati per alte fiamme e per una densa colonna di fumo provenienti da un’isola ecologica dell’entroterra ingauno.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Albenga, con il supporto di un’autobotte per la riserva idrica. Dopo circa dieci minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti ad abbassare le fiamme e, in circa mezz’ora, a spegnere completamente l’incendio, grazie anche all’impiego di liquido schiumogeno.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per altre due ore. Il materiale coinvolto era costituito prevalentemente da cordame nautico.