Il salone Ferrari-Maserati a Ceriale vuoto, ma non chiude: si trasferisce

Da qualche tempo è vuoto l’edificio che ha ospitato l’attività commerciale “gioiello” di Ceriale: si tratta dell’autosalone e officina Ferrari-Maserati, rimasto sulla via Aurelia nella cittadina per circa un ventennio. I titolari, ormai a breve, dovrebbero comunicare la nuova sede, ipotizzata ad Albenga, o comunque nel comprensorio ingauno, anche se al momento non sono arrivate conferme.

Dopo la trasformazione dell’area in vero e proprio polo commerciale, con le recenti aperture di Burger King, Eurospin e L’isola dei tesori, che si sono aggiunti ad altri due discount, Lidl e In’s, a Mercatò, oltre a un grande emporio di matrice cinese e Tigotà, “Ferrari Maserati Team Forza” ha chiuso i battenti, anche se non in via definitiva, bensì per trasferirsi altrove. Secondo rumor cittadini, lascia il posto a un altro discount, che potrebbe essere Ekom, insegna del gruppo Sogegross nato a Genova nel 1993, anche se sul sito, alla sezione “Lavora con noi”, non risultano posizioni aperte a Ceriale, per reclutamento di personale dipendente.

L’edificio che ha ospitato autosalone e officina Ferrari-Maserati a Ceriale ha una lunga storia. Sorge su un’area che in passato era agricola, caratterizzata dalla presenza di serre, oggetto successivamente di trasformazioni grazie ai contributi dell’Unione Europea, che hanno portato infine alla costruzione dello stabile su cui hanno spiccato l'emblematico marchio del “Cavallino Rosso” e Maserati, simboli di prestigio ed eccellenza nel settore dell’automobilismo di lusso e fiore all’occhiello del Made in Italy nel mondo.

Sale quindi l’attesa per conoscere la nuova ubicazione dell’autosalone e officina, unico centro in Liguria, con clienti anche dalla vicina Costa Azzurra e Montecarlo.