Alcol a minorenni, scatta la sospensione per un esercizio del centro storico di Loano

A Loano un altro locale è stato sospeso per la vendita di alcol a minorenni. A darne notizia è il sindaco Luca Lettieri: "Il Questore di Savona, preso atto degli interventi della nostra Polizia Locale, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un negozio del centro storico, in seguito alla vendita di alcol a minorenni accertata dai nostri agenti".

"Al fine di stroncare la vendita e la somministrazione di alcol ai minori, richiesta dall’amministrazione comunale - ha spiegato il primo cittadino - il comandante della polizia locale ha disposto anche servizi specifici in borghese".

"Ringrazio la Questura di Savona, i suoi uffici, la Polizia Locale di Loano, gli uffici comunali, che hanno reso possibile un provvedimento importante a tutela dell’ordine pubblico, della salute dei minori e dei tanti esercenti che ogni giorno rispettano scrupolosamente le regole" ha concluso il sindaco Lettieri.

Già l'11 agosto scorso era stato segnalato un provvedimento analogo per un locale situato nel centro loanese.