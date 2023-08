Un percorso educativo sano e ricreativo: nasce "Giovani visioni per il futuro di Toirano"

È stato presentato ufficialmente ieri sera, nel corso delle selezioni regionali di Miss Italia Liguria a Toirano organizzata dall’imprenditore locale e consigliere comunale Roberto Bianco e patrocinata dal Comune di Toirano, il progetto giovani fortemente voluto dal sindaco Giuseppe De Fezza e dallo stesso capogruppo di minoranza Bianco.

Il progetto, denominato “Giovani visioni per il futuro di Toirano”, ha visto protagonisti sul palco un gruppo rappresentativo di sei ragazzi toiranesi che hanno fatto da coreografia a Franceso De Fezza, giovane rapper di 16 anni, che per l’occasione ha presentato il suo pezzo inedito “Sotto i pala” che racconta le giornate di questi ragazzi passate sotto i palazzi della cittadina della Val Varatella.

Il sindaco e il consigliere nel corso della serata hanno fatto presente come sia rappresentativo il testo del giovane rapper e proprio per questo hanno voluto far salire il ragazzo sul palco per fare raccontare, in versione rap, questa testimonianza che racchiude anche i sentimenti di questi giovani.

"Giovani Visioni" vuole offrire un'alternativa ai ragazzi toiranesi, offrendo un percorso educativo sano e ricreativo. Uno degli obbiettivi principali è quello di creare un centro ricreativo dove i ragazzi possano ritrovarsi e, viste le loro passioni e attitudini, attrezzarlo anche con una sala prove musicali per consentire loro di coltivare la passione musicale oltre che offrirgli un luogo dove ritrovarsi per svolgere attività creative senza trascorre le giornate raccontate da Francesco, ovvero “sotto i pala”.