Balneari, a Laigueglia il Comune apre il bando e chiede collaborazione per adeguare il Pud: “Serve uno sforzo comune”

Si apre, a Laigueglia, il futuro per le concessioni balneari cittadine. È stato infatti pubblicato il bando per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e, contestualmente, è stata disposta la proroga per gli attuali concessionari, in attesa della conclusione delle procedure di gara, prevista entro il 30 ottobre 2026.

In questo contesto quindi, al fine di traguardare l’ormai prossima stagione balneare avviata ufficialmente ieri (15 maggio, ndr) in Liguria, il Comune ha concesso una proroga limitata alla stagione 2026 per garantire il regolare svolgimento del periodo turistico alle porte. L’ulteriore lasso di tempo dei cinque anni, periodo per il quale saranno assegnate le concessioni, come indicato nella delibera di Giunta, risponde invece alla necessità di adeguare il Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali alla normativa regionale vigente, che dal 2027 prevede di destinare il 40% del litorale di ogni Comune a spiaggia libera.

In questa prospettiva, il bando propone ai titolari degli stabilimenti balneari un percorso condiviso con il Comune. L’ente rinuncerà infatti alla propria concessione dei Bagni San Matteo, mettendola a disposizione come arenile pubblico. Agli operatori balneari viene invece chiesto di valutare la possibilità di rinunciare a una porzione di arenile, che sarà destinata a spiaggia libera.

Tra gli elementi premianti previsti dal disciplinare di gara figurano anche la riduzione dell’impatto ambientale, con interventi di risparmio energetico e salvaguardia dell’ecosistema litoraneo, e l’attenzione al sociale, con particolare riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche, ai servizi di mobilità, pulizia e salvataggio nelle spiagge pubbliche. Il bando valorizza inoltre obiettivi legati all’economia circolare, alla sinergia con le strutture ricettive, all’impegno nella gestione diretta dell’attività, al mantenimento dei livelli occupazionali, all’esperienza maturata e alla prevalenza dell’attività come fonte di reddito del concessionario e del suo nucleo familiare.

“Nei criteri di assegnazione abbiamo voluto valorizzare l’importanza di fare squadra, perché il successo di ogni singola spiaggia genera benessere per tutta la comunità - commenta il sindaco Giorgio Manfredi - Da secoli il mare e le spiagge sono l’anima pulsante di Laigueglia; la nostra storia turistica si fonda sul lavoro di famiglie e piccole imprese. Laigueglia non è solo un luogo geografico, è una comunità: questo bando è l’invito a camminare uniti per costruire, tutti insieme, un futuro prospero per il nostro borgo”.

Il sindaco ringrazia infine gli uffici comunali “per l’impegno e la collaborazione che hanno consentito di rispettare i termini del cronoprogramma”. “La definizione e la pubblicazione del bando - conclude Manfredi - sono frutto di un lavoro lungo e complesso e testimoniano che quando si lavora insieme con l’unico obiettivo dell’interesse pubblico, il risultato si raggiunge ed è premiante”.