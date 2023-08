Borghetto, lutto per la scomparsa del dottor Aldo Gianatti

La comunità di Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa di Aldo Gianatti, in passato sindaco di Ceriale e assessore a Borghetto ma soprattutto medico di famiglia molto noto ed apprezzato.

"L’amministrazione comunale si unisce al dolore di familiari e amici per la perdita del caro Dott. Aldo Gianatti - dichiara il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa - Per molti anni è stato il medico di famiglia di tantissimi borghettini che ne hanno apprezzato professionalità, stile e umanità. Impossibile dimenticarne l’umorismo e la grande empatia tipica delle persone colte che sanno essere semplici. Anche nei momenti più difficili era in grado di strappare a chiunque un sorriso con le sue proverbiali barzellette.